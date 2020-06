गुंजीजवळ रेल्वेच्या धडकेत दोन गवे ठार....

खानापूर (बेऴगाव) - रेल्वे वाहतूक पुन्हा सुरू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच गुंजीदरम्यान दोन गव्यांचा रेल्वेच्या धडकेत मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. ही घटना गुंजी-लोंढा लोहमार्गादरम्यान कुर्मतवाडी येथे घडली आहे. एकाचवेळी दोन गवे ठार झाल्याने वनखात्यात खळबळ माजली आहे. याबाबत वनाधिकाऱ्यांकडून समजलेली अधिक माहिती अशी, रात्री उशिरा लोहमार्ग ओलांडतांना मालवाहू रेल्वेंने या दोन गव्याने धडक दिली. यातील एक नर तर दुसरी मादी असून दोन्हींचे वय 5 ते 6 दरम्यान आहे. आज ही घटना उघडकीस आल्यानंतर लोंढा वनविभागाचे वनक्षेत्रपाल प्रशांत गौराणी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. त्यानंतर या गंभीर घटनेची माहिती जिल्हा वनाधिकाऱ्यांना देण्यात आली. त्यानंतर विभागीय वनसंरक्षाणाधिकारी करूणाकरण, जिल्हा वनाधिकारी अमरनाथ यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. वाचा - गडहिंग्लजला 133 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महिलेकडे मुकादम पद मृत गव्यांची पाहणी करून पंचनामा केल्यानंतर गुंजीतील जंगलात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. लॉकडाऊननंतर रेल्वेच्या धडकेत घडलेली ही पहिलीच घटना असल्याने वनखात्याने ही घटना गांभिर्याने घेतली आहे. पुढील तपास सुरू आहे.

