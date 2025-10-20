Sangli Accident: कळंबी, मिरजेतील अपघातात दोन ठार; गाडी विद्युत खांबावर जोरात आदळल्यामुळे घडली घटना

मिरज : कळंबी (ता. मिरज) व मिरज शहरातील वंटमुरे कॉर्नर येथे झालेल्या दोन वेगवेगळ्या अपघातात दोघे ठार झाले. यात सांगली-मिरज रस्त्यावर भरधाव वेगाने येणाऱ्या एका चारचाकीवरचे चालकाचे नियंत्रण सुटून ती विद्युत खांबावर जोरात आदळल्यामुळे विश्वजित दिलीप नाईक (वय २१, शंभर फुटी, डी मार्टमागे, सांगली) याचा मृत्यू झाला, तर या चारचाकीमधील ओमकार सुनील पाटील, वैभव नंदकुमार पाटील आणि अनिकेत आशिष कुमामेकर (सर्व डी मार्टच्यामागे, सांगली) जखमी झाले. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.दरम्यान, कळंबी (ता. मिरज) येथे राष्ट्रीय महामार्गावर झालेल्या चारचाकी व टँकर यांच्यातील अपघातात धाराशिव जिल्ह्यातील उमरगा तालुक्यातील बाळू डोंगरे याचा मृत्यू झाला. चारचाकीमधील केदार विलास महामुनी जखमी झालेत. जखमींवर शासकीय आणि खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. महात्मा गांधी चौक आणि मिरज ग्रामीण पोलीस ठाण्यात अपघाताची नोंद झाली आहे..मिरज अपघातातील अधिक माहिती अशी, की मिरज-सांगली रस्त्यावर वंटमुरे कॉर्नर येथे आज पहाटे रात्री बारा ते दोनच्या सुमारास सांगली मिरज रस्त्यावरील प्रवासादरम्यान वंटमुरे कॉर्नर येथे चारचाकी गाडीसमोर अचानक आलेल्या कुत्र्याला वाचविण्याच्या प्रयत्नात चालकाचे चारचाकीवरील नियंत्रण सुटल्यामुळे अपघात झाला. यात विश्वजित नाईक याचा मृत्यू झाला. वाहनातील चौघे जखमी झाले..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.उमरगा इथून आलेल्या चारचाकीने कळंबी (ता. मिरज) येथे रस्त्याच्या दुभाजकातील झाडांना पाणी देणा-या टँकरला मागून जोराची धडक दिली. त्यामुळे चारचाकी चालक बाळू डोंगरे यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघाताची भीषणता इतकी होती की दोन्ही चारचाकीचा चक्काचूर झाला आहे. सीसीटीव्ही चित्रण असून यात शॉर्टसर्किट, आवाज झाल्याचे दिसते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.