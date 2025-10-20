पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Accident: कळंबी, मिरजेतील अपघातात दोन ठार; गाडी विद्युत खांबावर जोरात आदळल्यामुळे घडली घटना

Miraj-Kalambi Accident: चारचाकीवरचे चालकाचे नियंत्रण सुटून ती विद्युत खांबावर जोरात आदळल्यामुळे विश्वजित दिलीप नाईक (वय २१, शंभर फुटी, डी मार्टमागे, सांगली) याचा मृत्यू झाला, तर या चारचाकीमधील ओमकार सुनील पाटील, वैभव नंदकुमार पाटील आणि अनिकेत आशिष कुमामेकर (सर्व डी मार्टच्यामागे, सांगली) जखमी झाले.
Vehicle crash in Kalambi, Miraj area leaves two dead after collision with electric pole; police on site.

Vehicle crash in Kalambi, Miraj area leaves two dead after collision with electric pole; police on site.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मिरज : कळंबी (ता. मिरज) व मिरज शहरातील वंटमुरे कॉर्नर येथे झालेल्या दोन वेगवेगळ्या अपघातात दोघे ठार झाले. यात सांगली-मिरज रस्त्यावर भरधाव वेगाने येणाऱ्या एका चारचाकीवरचे चालकाचे नियंत्रण सुटून ती विद्युत खांबावर जोरात आदळल्यामुळे विश्वजित दिलीप नाईक (वय २१, शंभर फुटी, डी मार्टमागे, सांगली) याचा मृत्यू झाला, तर या चारचाकीमधील ओमकार सुनील पाटील, वैभव नंदकुमार पाटील आणि अनिकेत आशिष कुमामेकर (सर्व डी मार्टच्यामागे, सांगली) जखमी झाले.

Loading content, please wait...
Sangli
miraj
accident
district
electric car

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com