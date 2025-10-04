Sangli Crime News : उच्चभ्रू वस्तीत चोरी करायला गेले अन् अंगभरून मार खाऊन आले, सांगलीत मध्यरात्री नेमकं काय घडलं?

हायलाइट्स (Highlight Summary – 3 Points)एअरगन व चाकूच्या धाकाने बंगल्यात घुसलेले दोघे गुन्हेगार पकडलेदसऱ्याच्या रात्री अंबाईनगरमधील शहा यांच्या बंगल्यात जबरी चोरीचा प्रयत्न झाला; मात्र कुटुंबाच्या प्रसंगावधानामुळे चोरटे नागरिकांच्या हाती सापडले.नागरिकांचा बेदम चोप, पोलिसांनी वाचवले प्राणसंतप्त जमावाने दोन्ही चोरट्यांना बेदम मारहाण केली; सांगली शहर पोलिसांनी वेळेवर धाव घेत त्यांना जमावाच्या तावडीतून सोडवले.सौरभ कुकडे व रोहित कटारे अटकेत; सहा ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडीदोघांविरुद्ध जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करून न्यायालयाने सहा ऑक्टोबरपर्यंत कोठडीचा आदेश दिला. .Sangli Police : सांगली शहरातील रतनशीनगरजवळच्या अंबाईनगरमध्ये गुरुवारी (ता. २) रात्री पावणेदहाच्या सुमारास एका बंगल्यात घुसून एअरगन व चाकूच्या धाकाने दोघा गुन्हेगारांनी जबरी चोरीचा प्रयत्न केला. मात्र कुटुंबाच्या प्रसंगावधानामुळे शेजाऱ्यांना हा प्रकार समजला. त्यामुळे जमाव गोळा झाला आणि त्यांनी दोघांना बेदम चोप दिला. शहर पोलिस वेळीच घटनास्थळी पोहोचल्याने दोघे बचावले. संशयित सौरभ रवींद्र कुकडे (दत्तनगर, सांगली), रोहित बंडू कटारे (फौजदार गल्ली) यांना अटक केली आहे..कॉलेज कॉर्नरजवळ असलेल्या रतनशीनगरजवळ अंबाईनगर ही उच्चभ्रूंची वस्ती आहे. या ठिकाणी उद्योजक दिवेश नरेंद्र शहा (वय ५५) यांचा बंगला आहे. काल दसऱ्यादिवशी रात्री पावणेदहाच्या सुमारास शहा, त्यांच्या पत्नी हे दोघेच बंगल्यात होते. त्यावेळी रेकॉर्डवरील गुन्हेगार सौरभ कुकडे, रोहित कटारे बंगल्यासमोर आले. त्यांनी बेल वाजवल्यामुळे शहा यांनी दरवाजा उघडल्यावर दोघेही आत घुसले. त्यांनी त्यांच्याकडील एअरगन, चाकूचा शहा यांना धाक दाखवला. त्यामुळे शहा घाबरले. दोघांनी त्यांच्याकडे सोने व पैशाची मागणी करत दिले नाही तर ‘जिवंत सोडणार नाही,’ अशी धमकी दिली..दरम्यान, दिवेश यांच्या पत्नीने आतून हा प्रकार पाहिला. त्यांनी प्रसंगावधान दाखवत हळूच मागच्या दरवाजाने बाहेर जाऊन शेजारच्यांना घडलेला प्रकार सांगितला. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन काही वेळातच परिसरातील नागरिक गोळा झाले. काठ्या घेऊन त्यांनी शहा यांच्या बंगल्याकडे धाव घेतली. नागरिकांना पाहून दोघे पळून जाण्याचा प्रयत्न करू लागले. मात्र नागरिकांनी पकडले. लाथाबुक्क्या, तसेच काठ्यांनी चोप देण्यास सुरुवात केली. बेदम मारहाणीमुळे दोघेही रक्तबंबाळ झाले..Kolhapur Sangli Agriculture : कोल्हापूर, सांगलीतील फळे, भाजीपाला दिल्ली, मुंबईला जाणार, रेल्वेचा स्वतंत्र डबा होणार.दरम्यान, सांगली शहर पोलिसांना प्रकार कळाला. उपनिरीक्षक महादेव पोवार, कर्मचारी गौतम कांबळे यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. गौतम कांबळे यांनी धाडसाने जमावाच्या तावडीतून दोघांची सुटका केली. मात्र जमाव संतप्त होता. त्यांनी पोलिसांसमक्ष पुन्हा दोघांना मारण्याचा प्रयत्न केला..पोलिसांनी कायदा हातात घेऊ नका, असे सांगितल्याने जमाव शांत झाला. त्यामुळे दोघेजण बचावले. दोघांना जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल केले. उपचारांनंतर दोघांना अटक केली. दिवेश शहा यांनी रात्री शहर फिर्याद दिली. दोघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. आज संशयितांना न्यायालयाने सहा ऑक्टोबरपर्यंत कोठडीचा आदेश दिला..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)1. घटना नेमकी कुठे घडली?➡️ सांगली शहरातील रतनशीनगरजवळील अंबाईनगर या उच्चभ्रू वस्तीत गुरुवारी रात्री पावणेदहाच्या सुमारास ही घटना घडली.2. आरोपी कोण आहेत?➡️ सौरभ रवींद्र कुकडे (रा. दत्तनगर, सांगली) आणि रोहित बंडू कटारे (रा. फौजदार गल्ली) — दोघेही रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहेत.3. चोरीचा प्रयत्न कसा उघड झाला?➡️ पीडित दिवेश शहा यांच्या पत्नीने प्रसंगावधान दाखवत शेजाऱ्यांना कळवले, त्यामुळे नागरिकांनी धाव घेत दोघांना पकडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.