Sangli Reactions : अर्थसंकल्प देशाला चालना देणारा की आकड्यांचा खेळ? सांगलीत तीव्र मतभेद

Central Budget reactions : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर सांगलीत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. वैद्यकीय क्षेत्र, शेती, उद्योग आणि पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या संधी असल्याचे समर्थकांचे म्हणणे आहे.
Leaders and experts in Sangli react to the Union Budget, highlighting growth prospects and concerns.

सकाळ डिजिटल टीम
सांगली : ‘केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प देशाला प्रगतीकडे नेणारा आहे. वैद्यकीय क्षेत्रासह व्यापार, शेती, लघुउद्योगाला मोठा वाव मिळणार आहे,’ अशा प्रतिक्रिया विविध क्षेत्रातून आल्या. विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे...

