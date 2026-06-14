पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime: वेदांत बंडगर खून प्रकरणातील मुख्य सुत्रधार निलेश गडदे कर्नाटक सीमेजवळ लॉजवर मैत्रिणीसह अटक; एलसीबीची धडक कारवाई

वेदांत बंडगर खून प्रकरणातील मुख्य सुत्रधार निलेश गडदे कर्नाटक सीमेजवळ लॉजवर मैत्रिणीसह अटक; एलसीबीच्या कारवाईनंतर जिल्ह्यात सुटकेचा नि:श्वास
Fugitive Interception Slabs: LCB Executes Intelligence Raid Inside Karnataka Border Limits

Fugitive Interception Slabs: LCB Executes Intelligence Raid Inside Karnataka Border Limits

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सांगली : वेदांत बंडगर याच्या खूनातील मुख्य सुत्रधार नीलेश विठोबा गडदे (मूळ रा. हमालवाडी, सध्या रा. कुंभारी, ता. जत) याच्या पोलिसांनी आज मुसक्या आवळल्या. कर्नाटक सीमा भागात मैत्रिणीसोबत लॉजवर असताना तो सापडला. स्थानिक गुन्हे अन्वेषणच्या पथकानेही कारवाई केली. या गुन्ह्यातील अन्य तिघांचा शोध सुरू आहे. यापुर्वी अटकेत असलेला अतुल वायदंडे हा पोलिस कोठडीत आहे.

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