Sangli Crime: वेदांत बंडगर खून प्रकरणातील मुख्य सुत्रधार निलेश गडदे कर्नाटक सीमेजवळ लॉजवर मैत्रिणीसह अटक; एलसीबीची धडक कारवाई

सांगली : वेदांत बंडगर याच्या खूनातील मुख्य सुत्रधार नीलेश विठोबा गडदे (मूळ रा. हमालवाडी, सध्या रा. कुंभारी, ता. जत) याच्या पोलिसांनी आज मुसक्या आवळल्या. कर्नाटक सीमा भागात मैत्रिणीसोबत लॉजवर असताना तो सापडला. स्थानिक गुन्हे अन्वेषणच्या पथकानेही कारवाई केली. या गुन्ह्यातील अन्य तिघांचा शोध सुरू आहे. यापुर्वी अटकेत असलेला अतुल वायदंडे हा पोलिस कोठडीत आहे..मिरज तालुक्यातील रेल्वेच्या मालधक्क्याच्या कामावरून खरात आणि गडदे या दोन गटांत वाद होता. या कामाचा ठेका लक्ष्मण खरात यांच्याकडे आहे. खरात यांनी हे काम सोडावे म्हणून संशयित नीलेश गडदे दबाव आणला होता. बुधवारी रात्री सातच्या सुमारास दोन साथीदारांसह गडदे खरात यांच्या घरात गेला. खरात घरात नसल्यामुळे त्यांच्या पत्नीला धमकावले. खंडणीही मागितली. खरात यांच्या घरात घुसून धमकावल्याची माहिती मिळताच हमाल पंचायतीचे नेते बाळासाहेब बंडगर जत येथे गेले. गडदे याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी हमाल जमा झाले होते. पोलिस ठाण्याच्या परिसरात दोन गट समोरासमोर आल्यानंतर तणाव निर्माण झाला होता. तेव्हा संतप्त हमालांनी गडदे समर्थकांच्या चारचाकीवर दगडफेक केली. त्यामुळे गडदे चिडला होता. त्याने बाळासाहेब बंडगर यांना मारण्यासाठी सांगली गाठली. त्यावेळी अंगणात मोबाईल पाहत बसलेला नातू वेदांतवर गोळी झाडली. त्यात त्याचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी संजयनगर पोलिस ठाण्यात पाच जणांविरोधात गुन्हा नोंद आहे. संशयित वायदंडे याच्या शोधासाठी पाच पथके रवाना झाली होती..मात्र, तो पोलिसांना गुंगारा देत होता. अखेर कर्नाटक सीमा भागातील एका लॉजवर तो असल्याची माहिती एलसीबीच्या पथकाला मिळाली. त्यानुसार छापेमारी करत त्याला ताब्यात घेण्यात आले. आज रात्री उशीरा त्याला सांगलीत आणण्यात आले होते. दरम्यान, क्रूर कृत्य करून कोणताही पश्चाताप त्याच्याजवळ नव्हता. मैत्रिणीसोबत तो लॉजवर आढळला. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आहे. उद्या (ता. १५) त्याला न्यायालयासमोर हजर केले जाणार आहे..‘एन्काउंटर’ची चर्चाच !निलेश गडदे हा कुख्यात गुंड आहे. यापुर्वी त्याने कामागार नेते दत्ता पाटोळे यांचा खून केला होता. वेदांत बंडगर याच्या डोळ्यात गोळी मारताना त्याची क्रूरता दिसून आली होती. त्यामुळे त्याच्या शोधात गेलेल्या पथकाला तो सहजासहजी हाताला लागेल, अशी खात्री नव्हती. वेळ पडली, तर गडदेच्या गोळीला गोळीने उत्तर देण्याची तयारी पोलिसांनी ठेवली होती. यामुळेच गडदेचा ‘एन्काउंटर’ होणार का? अशा चर्चा सुरू झाल्या होत्या. परंतू गडदे विनासायास पोलिसांच्या सापळ्यात अडकला. त्याचा जीव वाचला, आता कायदा त्याला काय शिक्षा देतो याकडे पीडित कुटुंबासह संपुर्ण जिल्ह्याचे लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.