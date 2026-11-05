Vishal Patil Sugarcane Price Meeting : ऊसदराच्या बैठकीत खासदार विशाल पाटील भडकले; स्वाभिमानीच्या पदाधिकाऱ्यांशी खडाजंगी, सभागृहात गोंधळ

Sugarcane Farmers Protest Maharashtra : ऊसदराच्या प्रश्नावरून सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत खासदार विशाल पाटील आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. खासदार विशाल पाटील यांच्या भूमिकेवर स्वाभिमानीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर ते चांगलेच संतप्त झाले. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले..ऊसदरासाठी माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन सुरू आहे. दुसरीकडे, ऊसदराच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सांगली जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही बैठक सुरू असताना खासदार विशाल पाटील तेथे दाखल झाले..बैठकीदरम्यान विशाल पाटील यांनी साखर कारखानदारांना एका बाजूला घेऊन स्वतंत्र चर्चा सुरू केली. यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते संदीप राजोबा यांनी आक्षेप घेतला. बैठकीत सर्व संबंधितांना समान संधी मिळावी, अशी भूमिका घेत त्यांनी प्रशासनाला जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला..Pune Bangalore Highway traffic : ऊसदर आंदोलनाचा तिसरा दिवस; पुणे-बंगळूर महामार्ग ठप्प; साताऱ्यापासून सांगली-कोल्हापूरसाठी पर्यायी मार्ग कोणते?.यावरून खासदार विशाल पाटील आणि स्वाभिमानीच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली. स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी विशाल पाटील यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर ते पदाधिकाऱ्यांवर भडकले. त्यामुळे बैठकीचे गांभीर्य काही काळ बाजूला पडून सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला. ऊसदराच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीतच नेत्यांमध्ये वाद झाल्याने या घटनेची चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.