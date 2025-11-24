पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News : विटा नगरपरिषदेवर भगवा फडकेल! सुहास बाबरांचा आत्मविश्वास शिवसेनेच्या पॅनेल घोषणेनं निवडणुकीत नवा रंग

Shiv Sena Reveals Candidate : उमेदवारी अर्ज माघारीनंतर शिवसेना पॅनेलची घोषणा त्यांनी केली, त्या वेळी ते बोलत होते.विटा शहर घडविण्यात ज्या कुटुंबाचा वाटा होता, त्या कुटुंबातील उमेदवार आपण नगरपालिका निवडणुकीसाठी उभा केले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
विटा: ‘‘शहराला रूचेल असे उमेदवार शिवसेनेने दिले आहेत. त्यामुळे लोक त्यांच्या पाठीशी उभा राहतील आणि विटा नगरपरिषदेवर भगवा फडकेल,’’ असा विश्वास आमदार सुहास बाबर यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.

