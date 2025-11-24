Sangli News : विटा नगरपरिषदेवर भगवा फडकेल! सुहास बाबरांचा आत्मविश्वास शिवसेनेच्या पॅनेल घोषणेनं निवडणुकीत नवा रंग

विटा: ‘‘शहराला रूचेल असे उमेदवार शिवसेनेने दिले आहेत. त्यामुळे लोक त्यांच्या पाठीशी उभा राहतील आणि विटा नगरपरिषदेवर भगवा फडकेल,’’ असा विश्वास आमदार सुहास बाबर यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. .उमेदवारी अर्ज माघारीनंतर शिवसेना पॅनेलची घोषणा त्यांनी केली, त्या वेळी ते बोलत होते.विटा शहर घडविण्यात ज्या कुटुंबाचा वाटा होता, त्या कुटुंबातील उमेदवार आपण नगरपालिका निवडणुकीसाठी उभा केले आहेत..Sangli politics: आटपाडीत उमेदवारीची झुंबड! २२ नगराध्यक्ष आणि १९७ नगरसेवक अर्जांनी पहिल्याच निवडणुकीची रंगत वाढवली.यापूर्वी कधीच एवढे प्रबळ पॅनेल विरोधकांचे उभा राहिले नव्हते. त्यामुळे २७ उमेदवार हे सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. याचे आत्मपरीक्षण विरोधकांनी करावे. पैशांची उमेदवारी कोणाची असते, हे विटा शहराला माहिती आहे. त्यामुळे धनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती ही लढाई कोणाची आहे, हे जनतेला माहिती आहे..त्यामुळे आमच्याकडे धनशक्ती असती तर मागच्या निवडणुकीचा निकाल वेगळा दिसला असता, असा दावा आमदार बाबर यांनी केला.बाबर म्हणाले, ‘‘विधानसभेला जो आत्मविश्वास विटेकरांच्या मनात होता, तोच आताही नगरपालिका निवडणुकीत आहे. .Kolhapur News: कागलनंतर पन्हाळा नगरपालिकेत एक उमेदवार बिनविरोध, अर्ज माघारीचा आज शेवटचा दिवस..आम्ही पैशाच्या जीवावर उमेदवारी केली नाही. विकास कामांच्या जोरावर आमचे उमेदवार निवडणुकीत उत्तरले आहेत.’’ यावेळी जिल्हा बँक संचालक अमोल बाबर, नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार काजल म्हेत्रे यांच्यासह नगरसेवक पदाचे उमेदवार उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.