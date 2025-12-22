Sangli Election : विट्यात शिवसेनेचा दणदणीत विजय; ५० वर्षांची सत्ता उलथवून बाबर गटाची ऐतिहासिक कामगिरी

विटा : शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार सुहास बाबर यांनी नगरपालिकेची सत्ता काबीज केल्यानंतर आज विटा शहरात बाबर समर्थकांनी एकच जल्लोष केला. येथील खानापूर रस्त्यावरील बळवंत कॉलेजच्या इनडोअर स्टेडियममध्ये नगराध्यक्ष व नगरसेवकपदांची मतमोजणी झाली. .मतमोजणीच्या पहिल्या फेरीपासूनच नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार काजल म्हेत्रे या मताधिक्यात आघाडीवर होत्या. जसजसे मताधिक्य वाढू लागले, तसतसा बाबर समर्थकांनी जल्लोष करण्यास सुरुवात केली. दुसऱ्या फेरीमध्ये नगरसेवक पदांच्या उमेदवारांनी आघाडी घेतल्यानंतर जल्लोष वाढ झाली. .Maharashtra Nagar Parishad-Nagar Panchayat Election Result 2025 : राज्यात कुठं कुणाचा नगराध्यक्ष? दिवसभरातील निकालासंदर्भातील घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....अखेर दुपारी साडेबारा वाजता निकाल जाहीर होऊन शिवसेना शिंदे गटाचे नगराध्यक्ष व २२ नगरसेवक निवडून आल्याचे घोषित करताच बाबर समर्थकांनी फटाक्याची आतषबाजी व गुलालाची उधळण करत आनंदोत्सव केला. त्यानंतर ध्वनियंत्रणेच्या दणदणाटात खानापूर रस्त्यावरील बळवंत कॉलेजपासून विजयी उमेदवारांच्या मिरवणुकीला प्रारंभ झाला. .आमदार सुहास बाबर, विजयी उमेदवार अमोल बाबर यांच्यासह अन्य उमेदवार जल्लोषी मिरवणुकीत सहभागी झाले होते. आपल्या उमेदवारांचे फलक हातात घेऊन त्यांचे समर्थक जल्लोष करत होते. या मिरवणुकीत महिलांची संख्या लक्षणे होती. महिला ही ठिकठिकाणी गुलालाची उधळण करून आनंदोत्सव साजरा करीत होत्या..Sangli Election : ईश्वरपूरमध्ये पुन्हा जयंतरावांचे ‘कारभारी’; पालिकेत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची सरशी.बळवंत कॉलेजपासून छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात येईपर्यंत रस्ते गुलालाने न्हाऊन गेले होते. सर्वत्र गुलालाचा खच पडला होता. विटा शहरातील मुख्य रस्त्यावरून तसेच उपनगरातून जल्लोषी मिरवणूक काढण्यात आली. .ठिकठिकाणी फटाक्यांची आतषबाजी केली जात होती. ज्या-ज्या प्रभागातून उमेदवार निवडून आले आहेत, त्या प्रभागातील मतदारांनी आपापल्या उमेदवारांचे जल्लोषी स्वागत केले. शहर व सर्व प्रभागात रात्री उशिरापर्यंत फटाक्यांची आतषबाजी करत आनंदोत्सव साजरा केला जात होता..५० वर्षांनंतर सत्ता काबीज करण्यात यशविटा नगरपालिका निवडणूक ही ऐतिहासिक ठरली. गेली पन्नास वर्षे माजी आमदार सदाशिव पाटील गटाची सत्ता होती. मात्र ही सत्ता काबीज करण्यात शिवसेनेचे आमदार सुहास बाबर व व त्यांचे बंधू अमोल बाबर यांना यश आले आहे. बाबर गटाने सत्ता काबीज केल्यानंतर शहरात एकच जल्लोषी वातावरण तयार झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.