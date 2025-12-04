Vote Count Discrepancy Sangli : आष्टा नगरपालिका निवडणुकीत मतांच्या आकडेवारीत तफावत, जयंत पाटलांची एन्ट्री होताच काय घडलं; राड्याचा इशारा

Sangli Ashta Municipal Election : आष्टा येथील नगरपालिका निवडणुकीत मतांच्या आकडेवारीत तफावत दिसून आल्याने आज संताप व्यक्त करण्यात आला. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना, ‘जनतेच्या मनात आमच्या बाजूने कौल आहे. अधिकाऱ्यांवर विश्वास ठेवला आहे; मात्र मतपेट्या उघडताना मतांची आकडेवारी वेगळी बाहेर आली तर जनता मतमोजणी करू देतील की नाही ही शंका आहे, असा इशारा देत ‘निकाल पारदर्शी लागावेत’ अशी अपेक्षा आमदार जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली..आष्टा नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रसिद्ध केलेल्या मतदानाच्या आकडेवारीत तफावत दिसून आल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला. निवडणूक प्रक्रियेतील एका अधिकाऱ्याने एका व्हॉट्सॲप ग्रुपवर ही आकडेवारी पाठवली होती. त्यात तफावत असल्याने माजी उपनगराध्यक्ष धैर्यशील शिंदे याबाबत विचारणा करण्यास गेले असता त्यांना योग्य माहिती देण्यात आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आष्टा शहर विकास आघाडी, एकनाथ शिंदे शिवसेना व इतर पक्षाच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी ईव्हीएम मशीन ठेवलेल्या बहुउद्देशीय हॉलबाहेर प्रचंड गर्दी केली..ईव्हीएम ठेवलेल्या बहुउद्देशीय हॉलच्या बाहेरील सीसीटीव्ही बंद असल्याचा आरोप आमदार जयंत पाटील व विलासराव शिंदे गटाच्या आष्टा शहर विकास आघाडीचे नेते वैभव शिंदे व माजी उपनगराध्यक्ष धैर्यशील शिंदे व उमेदवारांनी केला.प्रशासनाकडून निवडणूक निर्णय अधिकारी राजशेखर लिंबारे यांची सही - शिक्का असलेली यादी दाखवण्यात येत होती. या यादीत फरक दिसून येत नव्हता. एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याने मतदानाच्या टक्केवारीसह नवीन यादी तयार करताना प्रिंटिंग मिस्टेक झाल्यामुळे आकड्यात तफावत झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत होते..घटनास्थळी उपविभागीय अधिकारी श्रीनिवास अर्जुन व उपविभागीय पोलिस अधिकारी अरुण पाटील, पोलिस निरीक्षक संदीप पाटील दाखल झाले. त्यांनी नागरिकांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी मोठा फौजफाटा तैनात केला होता.याचवेळी आमदार जयंत पाटील घटनास्थळी आले. प्रशासनाने त्यांना स्ट्रॉंग रूमची पाहणी करून दाखवली. नंतर माध्यमांशी बोलताना जयंत पाटील म्हणाले, ‘एका प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी व्हॉट्सॲप ग्रुपवर पाठवलेले मतदानाचे आकडे झालेल्या मतदानापेक्षा चुकीचे आहेत. पाच सहा बुथवरील आकडेवारीत तफावत दिसत आहे..याबाबत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी एका अधिकाऱ्याकडून टायपिंगमध्ये चूक झाल्यामुळे हा गोंधळ झाल्याचे सांगितले. त्यांच्यावर विश्वास ठेवला आहे. आष्टा येथील आमचा नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार चार ते पाच हजार मतांनी निवडून येईल. २४ पैकी २० उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता आहे. मात्र मतपेट्या उघडताना वेगळी मतांची आकडेवारी बाहेर आली तर या भागातील जनता मतमोजणी करू देतील की नाही ही शंका आहे,’ असा इशारा देत आयोगाने निकाल पारदर्शी लागावेत यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली..Sangli Jayant Patil : ईश्वरपूरात सत्तेची लढत तापली; जनता योग्य निर्णय देईल, असा विश्वास जयंत पाटीलांचा.आष्टा शहर विकास आघाडीने माध्यमांसमोर दिलेली आकडेवारीप्रभाग ३ :एकूण मतदान १३११झालेले मतदान ९९६चुकीची प्रसिद्ध झालेली आकडेवारीएकूण मतदान ४०७७झालेले मतदान ३१०९प्रभाग ४ :एकूण मतदान ३२१७झालेले मतदान २३६७चुकीची प्रसिद्ध झालेली आकडेवारीएकूण मतदान २४१३झालेले मतदान १८१२.प्रभाग ५ :एकूण मतदान ३१५५झालेले मदतन २४५९चुकीची प्रसिद्ध झालेली आकडेवारीएकूण मदतन २३६६झालेले मतदान १८६२प्रभाग ६ :एकूण मदतन ३०५६झालेले मतदान २३९४चुकीची प्रसिद्ध झालेली आकडेवारीएकूण मतदान २२९२झालेले मतदान १७९५प्रभाग १० :एकूण मतदान १९७३झालेले मतदान १५५९चुकीची प्रसिद्ध झालेली आकडेवारीएकूण मतदान ४३१९झालेले मतदान ३२६०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.