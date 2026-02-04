Jayant Patil : वाळवा तालुक्यात सत्तासंघर्ष तीव्र! जयंत पाटीलांची भिंगरी, महायुतीचा बालेकिल्ला ढवळून निघाला

ईश्वरपूर : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी वाळवा तालुक्यात सर्वच गट व गणांत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात महायुतीतील सर्व घटकपक्षांसह काँग्रेस अशी जोरदार लढत होत आहे. सर्व खुल्या जागांवर चुरस आहे. येलूर, चिकुर्डे, बोरगाव, बागणी, वाटेगाव, रेठरेहरणाक्षच्या निकालांकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. .ईश्वरपूर नगरपालिका जिंकल्यानंतर आत्मविश्वास वाढलेल्या जयंत पाटील यांनी अक्षरशः पायाला भिंगरी बांधली आहे. ते गावोगाव सभा घेत आहेत. विरोधकांनीही गड सांभाळण्यासाठी ताकद पणाला लावली आहे. .Sangli ZP : भाजपला रोखण्यासाठी पुन्हा चक्रव्यूह; जिल्हा परिषद रणधुमाळीला सुरुवात.दिवसभर सभा आणि गाठीभेटी, सायंकाळी सातनंतर गुप्त बैठकांचा नेत्यांनी सपाटा लावला आहे. प्रदीर्घ काळानंतर राज्य आणि जिल्ह्याच्या राजकारणातून जयंतरावांना तालुक्यासाठी मुबलक वेळ मिळाला आहे. .त्यांना तालुक्यातच रोखण्यासाठी आमदार सदाभाऊ खोत, जिल्हा बॅंकेचे संचालक राहुल महाडिक, शिवसेनेचे गौरव नायकवडी, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक, राष्ट्रवादी अजितदादा गटाचे जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील, आमदार सत्यजित देशमुख यांनी चोहोबाजूंनी सापळा लावला आहे. जयंतरावांनीही विरोधकांच्या बारीक सारीक हालचालीवर लक्ष ठेवत त्यांचे कार्यकर्ते फोडत बार उडवला आहे..Congress–NCP Unity : नेते गेले तरी लढाई जिंकली! विश्वजित कदम–विशाल पाटील यांच्या एकीने सांगलीत भाजप रोखला.शिराळा मतदारसंघातील ४८ गावांत चिकुर्डे येथे शिवसेना उद्धव ठाकरे विरोधात भाजप, तर उर्वरित तालुक्यातील ९ गटांत जयंत पाटील विरुद्ध महायुती असा सामना आहे. चिकुर्डे गटात गेल्यावेळचे विरोधक पी. आर. पाटील व अभिजित पाटील यांची युती आहे. त्या ठिकाणी भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक पाटील अशी काटा लढत आहे..वाटेगाव गटात जिल्हा नियोजन समितीचे अमोल पाटील यांच्या पत्नी ज्योती पाटील यांच्याविरोधात माजी जिल्हा परिषद सदस्य संध्या पाटील असा सामना आहे. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष देवराज पाटील यांनी हा गट प्रतिष्ठेचा केला आहे. .वाकुर्डे बुद्रुक योजनेचा बोलबाला आहे. येलूर गटात राहुल महाडिक यांच्या पत्नी हर्षदा यांना देविका घोरपडे यांचे आव्हान आहे. महाडिकांना बालेकिल्ल्यात रोखण्याचा जयंतरावांचा इरादा स्पष्ट आहे. बागणी गटात सदाभाऊ खोत यांच्या स्नुषा मोहिनी खोत यांच्या विरोधात संतोष घनवट यांच्या पत्नी उर्मिला घनवट आहेत. इथे राष्ट्रवादीचे सर्व गट एकत्र आलेत. सदाभाऊंनी रांगड्या भाषेत रान उठवलेय..जयंतरावांनी घनवटना आपल्याकडे वळवत सदाभाऊंना दम आणला आहे. बोरगाव गटात जितेंद्र पाटील यांच्या पत्नी जयश्री यांना बापू बिरू वाटेगावकर यांच्या सूनबाई कांता शिवाजी वाटेगावकर अशी लढत आहे. .जितेंद्र पाटील यांना रोखण्यासाठी जयंतरावांनी इथे सर्वांची मोट बांधली आहे. तर भाजपप्रणित महाआघाडीचे जितेंद्र पाटील यांना पाठबळ आहे. वाळव्याच्या गडात पुन्हा एकदा नायकवडी आहेत. गौरव नायकवडी यांनी वाळवा व गोटखिंडी गटात शिवसेना (शिंदे) गटाकडून लढवत आहेत. इथे जयंतरावांनी ऐनवेळी राखून ठेवलेले पत्ते बाहेर काढत टक्कर दिलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.