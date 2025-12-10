Sangli Leopard : ऊसामध्ये वाढलेला बिबट्यांचा वावर आणि महावितरणचा रात्रीचा वीज पुरवठा; शेतकरी अक्षरशः जीव मुठीत धरून शेतात

ईश्वरपूर : महावितरण कंपनीच्या अजब कारभारामुळे वाळवा तालुक्यातील काही गावांमधील शेती क्षेत्रांमध्ये अद्यापही रात्री नऊ ते पहाटे पाचपर्यंतच वीजपुरवठा केला जात आहे. बिबट्या, सरपटणारे प्राणी आणि इतर वन्य जीव यांच्या धोक्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना जीव धोक्यात घालून शेतात जावे लागत आहे. .त्यामुळे शेतीपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. गेल्या चार–पाच वर्षांपासून तालुक्यात बिबट्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला असून दिवसेंदिवस त्यांची संख्या वाढत आहे. ऊस पीक हे त्यांचे आश्रयस्थान बनले असल्याने प्रत्येक गावाच्या बाहेरील शेतात त्यांचे नित्य दर्शन होत आहे..Farmers Safety : जीव मुठीत घेऊन पाणी देण्याची वेळ टळली! पांढुर्लीत महावितरणने बदलले कृषी पंपाचे वेळापत्रक.अनेकदा बिबट्यांनी मनुष्यांवर हल्लेही केले आहेत. हे सर्व माहीत असूनही शेतकरी आपल्या पिकांसाठी जीव धोक्यात घालून रात्री शेतात पाणी देण्यासाठी जात आहेत, कारण महावितरण कंपनीकडून शेती पंपांना पुरवठा रात्री केला जात आहे. .१ डिसेंबरपासून तालुक्यातील शेती वीजपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलून आठवड्यातील काही दिवस रात्री नऊ ते पाच आणि काही दिवस दिवसा नऊ ते पाच असा क्रम ठेवण्यात आला आहे. या बदलामुळे शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. .Shirur Leopard : शिरूर तालुक्यात बिबट्याच्या भीतीने ग्रामीण जनजीवन विस्कळीत; आश्वासने नकोत, सुरक्षा कवचं हवेत!.रात्री ९ ते ५ या कालावधीत शेतात जाऊन पाणी देणे, दारे धरणे ही कामे व्यवस्थितरीत्या होऊ शकत नाहीत. संपूर्ण क्षेत्राला योग्य पाणी मिळेल याची शाश्वती राहात नाही. शेतीपंपांना दिवसा बारा तास वीज मिळाली पाहिजे..बोरगाव सबस्टेशनच्या पूर्वेकडील भागात, तसेच शिराळा तालुक्यातील काही भागांमध्ये दिवसा शेतीपंपांना वीजपुरवठा सुरू आहे. त्यांना दिवसात वीज मिळते, मग आम्हाला दिवसा वीज का मिळू नये? आम्ही जीव धोक्यात घालून रात्री पिकांना पाणी देत आहोत.प्रदीप जाधव, शेतकरी, धोत्रेवाडी-तांबवे (ता. वाळवा).दृिष्टक्षेपात... शेतीपंपांना रात्री ९ ते पहाटे ५ वाजेपर्यंतच वीजपुरवठा रात्री वीजपुरवठा असल्यामुळे बिबट्या व इतर वन्यजीवांच्या धोका गेल्या ४–५ वर्षांत तालुक्यात बिबट्यांचा वावर वाढला ऊस पिकात त्यांचे आश्रयस्थान तयार अनेकदा बिबट्यांचे मनुष्यांवर हल्ले रात्रीच्या वेळी शेतात काम करणे कठीण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.