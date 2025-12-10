पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Leopard : ऊसामध्ये वाढलेला बिबट्यांचा वावर आणि महावितरणचा रात्रीचा वीज पुरवठा; शेतकरी अक्षरशः जीव मुठीत धरून शेतात

Night-Only Power Supply Puts : महावितरणकडून शेतीपंपांना रात्री नऊ ते पहाटे पाचपर्यंतच वीजपुरवठा केल्याने शेतकऱ्यांना वाढत्या बिबट्या व सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या धोक्यात जीव टाकून शेतात काम करावे लागत आहे.
Night-Only Power Supply Puts

Night-Only Power Supply Puts

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ईश्वरपूर : महावितरण कंपनीच्या अजब कारभारामुळे वाळवा तालुक्यातील काही गावांमधील शेती क्षेत्रांमध्ये अद्यापही रात्री नऊ ते पहाटे पाचपर्यंतच वीजपुरवठा केला जात आहे. बिबट्या, सरपटणारे प्राणी आणि इतर वन्य जीव यांच्या धोक्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना जीव धोक्यात घालून शेतात जावे लागत आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
Farmer
Paschim maharashtra
Leopard
Power Supply
Electricity
MSEB
Islampur
Threat
day and night
Electricity Supply
Farm
electricity connections
Electricity Cutting
Electricity safety in agriculture

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com