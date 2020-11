सांगली ः पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघात प्रस्थापित पक्षांनी दोन साखर कारखानदारांना उमेदवारी दिली आहे. या मतदार संघांचा आणि साखर कारखानदारांचा संबंध काय? जे स्वतःच्या कारखान्याचा विकास करू शकले नाहीत, एखाद्या कार्यकर्त्याला साखर भरायला गोणपाट तयार करण्याचा कारखाना काढून दिला नाही, ते या घटकांचे काय कल्याण करणार, अशी जोरकस टीका वंचित बहुजन आघाडीचे नेते, ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली. "वंचित'कडून पदवीधरमधून प्रा. सोमनाथ साळुंखे तर शिक्षक मतदार संघातून प्रा. सम्राट शिंदे रिंगणात आहेत. त्यांच्या प्रचारासाठी ऍड. आंबेडकर आज दौऱ्यावर आले होते. ते म्हणाले, ""प्रस्थापितांनी ही निवडणूक बिन अजेंड्याची लढवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. आम्ही अजेंडा घेऊन त्यात उतरलो आहे. निम्मे आयुष्य शिक्षण घेण्यात वाया घालवले तर ती व्यक्ती ना प्रभावी परिणाम देऊ शकते, ना देशाच्या कामी येते. त्यासाठी शिक्षण पद्धतीत बदल करावा. दहावीनंतर शाखा निवडीचे अधिकार असावेत. 20 ते 22 व्या वर्षी पदवी घेऊन विद्यार्थी आपल्या क्षेत्रात कार्य करायला बाहेर पडले पाहिजे. जात, धर्म या मुद्यावर मतदान न होता या विकासाच्या मुद्यावर लोकांनी मते द्यावीत, असे आवाहन आहे.'' ते म्हणाले, ""आरक्षणाचा मुद्दा किचकट केला जातोय. दहा वर्षांनी लोकसंख्या मोजली जाते. त्यावेळी उच्चशिक्षित किती मुले समोर येतील, हेही स्पष्ट होते. त्याला अनुसरून उच्च शिक्षणाच्या जागा उपलब्ध केल्या असत्या तर हा मुद्दाच गौण ठरला असता. 2006 च्या एका अद्यादेशाने आरोग्य विज्ञानमधील प्रवेशात आरक्षण 25 टक्‍क्‍यांवर आणून सव्वा लाख वंचित विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला. त्यानंतर सर्व पक्ष सत्तेवर आले आणि गेले, मात्र त्यांना त्यात बदल करावा वाटला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम आरक्षणाला स्थगिती दिलेली नाही, मग पुढील निकाल येईपर्यंत त्यांना फ्रीशीप आणि स्कॉलरशीप देण्याबाबतचा अद्यादेश का लागू केला जात नाही.''

