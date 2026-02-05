पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ELection : बिबट्याच्या दहशतीत प्रचार, मतदार आधी जीव वाचवतोय… मग मतदान!

Voter Safety Concerns : शिराळा तालुक्यात यंदाची निवडणूक केवळ विकास, रस्ते किंवा पाण्याच्या मुद्द्यांवर लढली जात नाही, तर थेट जीवित सुरक्षेच्या प्रश्नावर केंद्रित झाली आहे. बिबट्याच्या वाढत्या वावरामुळे ग्रामस्थ भीतीच्या छायेत.
सकाळ वृत्तसेवा
शिराळा : शिराळा तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. प्रचाराचा वेग वाढत असतानाच बिऊर येथे सहा वर्षांच्या राजवीर या चिमुकल्यावर झालेल्या बिबट्याच्या हल्ल्याने संपूर्ण तालुका हादरून गेला आहे.

