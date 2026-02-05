Sangli ELection : बिबट्याच्या दहशतीत प्रचार, मतदार आधी जीव वाचवतोय… मग मतदान!

शिराळा : शिराळा तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. प्रचाराचा वेग वाढत असतानाच बिऊर येथे सहा वर्षांच्या राजवीर या चिमुकल्यावर झालेल्या बिबट्याच्या हल्ल्याने संपूर्ण तालुका हादरून गेला आहे..या घटनेचे तीव्र पडसाद निवडणूक प्रचारावर उमटू लागले असून कोकरूड जिल्हा परिषद गटातील कणदूर गणासह वाकुर्डे गट, वाकुर्डे गण आणि पाचुंब्री गणात बिबट्याचा प्रश्नच प्रमुख निवडणूक मुद्दा बनला आहे..Sangli ZP : विसापूरमध्ये ‘समझोता एक्स्प्रेस’ला ब्रेक; राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादीचा सामना.बिऊर, उपवळे आणि तडवळे ही तीन गावे सलग असून या भागात बिबट्याचा वावर मोठ्या प्रमाणात आहे. बिऊर व उपवळे ही गावे कणदूर गणात, तर तडवळे गाव वाकुर्डे गणात येते. या तिन्ही गावांतील नागरिक भीतीच्या छायेत जगत आहेत. .राजवीरवरील हल्ल्यानंतर संतापाचा उद्रेक झाला असून ‘आता केवळ आश्वासने नकोत, ठोस कारवाई करा,’ अशी ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सध्या प्रचारासाठी येणाऱ्या उमेदवारांना मतदारांकडून पहिला प्रश्न बिबट्याच्या बंदोबस्ताचाच विचारला जात आहे. .Sangli Municipal Corporation : भाजपकडून महापौरपदी धीरज सूर्यवंशी निश्चित, गजानन मगदूम उपमहापौर अर्ज भरणार.अनेक ठिकाणी ‘बिबट्याला ठार मारा’, ‘आम्हाला शस्त्र परवाने द्या, आम्हीच बंदोबस्त करतो,’ अशा तीव्र मागण्या केल्या जात आहेत. उमेदवार सहानुभूती व्यक्त करत असले तरी कायदेशीर अडचणींमुळे ठोस शब्द देणे त्यांना अवघड जात आहे. त्यामुळे ‘वन विभागाशी समन्वय साधून तातडीने उपाययोजना करू,’ एवढेच सांगून वेळ मारून नेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे..त्यामुळे प्रचारातील पारंपरिक विकासाचे मुद्दे काहीसे मागे पडले आहेत. वाकुर्डे योजनेचे पाणी प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचवणे, रस्ते, वीज, आरोग्य सुविधा, रोजगारनिर्मिती हे विषय नेहमीप्रमाणे चर्चेत असले तरी बिबट्याच्या दहशतीपुढे ते दुय्यम ठरू लागले आहेत. .विशेषतः शेतीसाठी रात्री पाणी देण्यासाठी जाणे जीवघेणे बनले असल्याने ‘दिवसा वीज द्या’ ही मागणी जोर धरू लागली आहे. अनेक शेतकरी सायंकाळनंतर घराबाहेर पडायलाही धजावत नाहीत.प्रचाराची दिनचर्या मात्र नेहमीप्रमाणे सुरू आहे. .सकाळपासून उमेदवारांच्या प्रचारफेऱ्या, घराघरांत भेटी, चौकातील गाठीभेटी, चहाच्या टपरीवरील चर्चा, शेतात जाऊन संवाद असा कार्यक्रम सुरू असतो. पण प्रत्येक ठिकाणी वातावरणात भीतीची छाया दिसते. मतदारांच्या मनात आधी स्वतःच्या व कुटुंबाच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे, त्यानंतरच मतदानाचा विचार येतो.\r\n\r.बिऊर येथील घटनेनंतर काही गावांत प्रचारसभा रद्द करण्याची वेळ आली, तर काही ठिकाणी सभा असली तरी त्यात विकासापेक्षा बिबट्याचाच विषय अधिक चर्चेत राहिला. कार्यकर्त्यांनाही गावोगावी फिरताना नागरिकांच्या संतप्त प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. .त्यामुळे निवडणूक प्रचाराची दिशा पूर्णपणे बदलल्याचे चित्र आहे. एकीकडे उमेदवार विजयाच्या गणितात गुंतलेले आहेत, तर दुसरीकडे सामान्य नागरिक जीवाच्या सुरक्षेच्या चिंतेत आहेत. कोकरूड व वाकुर्डे जिल्हा परिषद गट तसेच कणदूर, वाकुर्डे व पाचुंब्री गणात ही परिस्थिती प्रकर्षाने जाणवत आहे. निवडणुकीच्या निकालावर या अस्वस्थतेचा किती परिणाम होतो, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार असले तरी सध्या तरी ‘मतदारांना बिबट्याची आणि उमेदवारांना निवडणुकीचीच चिंता’ असेच वास्तव दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.