पैलवान सिकंदर शेखच्या 'थार'चा अपघात, रत्नागिरी-नागपूर महामार्गावर पहाटेची घटना

पैलवान सिकंदर शेखच्या थार गाडीचा भीषण अपघात झाल्याची माहिती समोर येत आहे. रत्नागिरी नागपूर महामार्गावर सकाळी साडे सहा वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. कवठेमहांकाळ तालुक्यात विठ्ठलवाडीजवळ हा अपघात झाला आहे. अपघातात कोणी जखमी झालंय की नाही याबाबत माहिती समजू शकली नाही..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, रत्नागिरी - नागपूर महामार्गावर विठ्ठलवाडी गावाजवळ चालकाचं नियंत्रण सुटून अपघात झाला. रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या डिवायडरला गाडी जोरात धडकली. यात गाडीच्या पुढच्या भागाचं नुकसान झालं आहे..Beed : गोदावरीत ६० जणांसह बोट उलटली, २० भाविकांना बाहेर काढलं; बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू.महामार्गावर अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी आणि हायवे पोलिसांनी तातडीने धाव घेतली. अपघातग्रस्त वाहन बाजूला करण्यात आलं. काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती मात्र पोलिसांनी लगेच वाहतूक सुरळीत केली..दरम्यान, अपघातग्रस्त थार गाडीतून कोण प्रवास करत होते याची माहिती समोर आलेली नाही. पैलवान सिकंदर शेख गाडीत होता की नाही याची स्पष्ट माहिती नाही. सुदैवाने अपघातात कुणी जखमी झालं नसल्याचं सांगण्यात येतंय. अपघाताची नोंद पोलीसात झाली असून हायवे पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाकडून अधिक तपास केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.