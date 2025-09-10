पश्चिम महाराष्ट्र

Accident In Sangli : चुकीच्या दिशेने वाहन आलं अन् आजी-आजोबा आणि पाच वर्षांचा नातूचा मृत्यू; सांगलीत भीषण अपघात

Tasgaon Accident : तासगाव-भिलवडी रस्त्यावर दुचाकी आणि मोटार यांच्‍यात झालेल्या भीषण अपघातात आजी-आजोबा आणि पाच वर्षांचा नातू असे तिघे जण ठार झाले आहेत.
esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Tasgaon Bhilwadi Accident : तासगाव-भिलवडी रस्त्यावर दुचाकी आणि मोटार यांच्‍यात झालेल्या भीषण अपघातात आजी-आजोबा आणि पाच वर्षांचा नातू असे तिघे जण ठार; तर मोटारीतील चार जण जखमी झाल्याची घटना आज (ता. ९) दुपारी अडीच वाजण्याच्‍या सुमारास घडली.

