Accident In Sangli : चुकीच्या दिशेने वाहन आलं अन् आजी-आजोबा आणि पाच वर्षांचा नातूचा मृत्यू; सांगलीत भीषण अपघात

Tasgaon Bhilwadi Accident : तासगाव-भिलवडी रस्त्यावर दुचाकी आणि मोटार यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात आजी-आजोबा आणि पाच वर्षांचा नातू असे तिघे जण ठार; तर मोटारीतील चार जण जखमी झाल्याची घटना आज (ता. ९) दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास घडली..याबाबत तासगाव पोलिसांतून मिळालेली माहिती अशी, तासगाव-भिलवडी रस्त्यावर दुचाकीवरून (एमएच १० बी ७१७४) शिवाजी बापू सुतार (वय ६२), आशा शिवाजी सुतार (५२) आणि त्यांचा नातू नरेंद्र ईश्वर सुतार (५, सर्व रा. बुर्ली, ता. पलूस) हे तिघे आपल्या गावी निघाले होते. यावेळी तासगाव शहरापासून तीन किलोमीटर अंतरावर समोरून चुकीच्या दिशेने आलेल्या मोटारीने (एमएच १० इए ६५४०) समोरून त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली..या अपघातात शिवाजी सुतार हे जागीच ठार झाले, तर आशा सुतार आणि नरेंद्र सुतार या दोघांचा उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. मोटारीतील चालक सूरज बलराम पवार (रा. तानाजी चौक, मिरज), स्वाती अमित कोळी (३३, रा. सांगलीवाडी), पूजा राघवेंद्र कुलकर्णी (रा. सांगली) आणि किशोर लक्ष्मण माळी (रा. कवलापूर) हे चौघे जखमी झाले. याप्रकरणी रमेश अरुण सुतार यांनी तासगाव पोलिसांत बेजबाबदारपणे गाडी चालवून मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी सूरज पवार यांच्याविरोधात फिर्याद दाखल केली आहे..हा अपघात इतका भीषण होता की, भरधाव वेगात आलेल्या मोटारीने दुचाकीला उडवून ती विरुद्ध बाजूला जाऊन उलटली व सात आठ फूट खाली द्राक्ष बागेत जाऊन सरळ उभी झाली. यात दुचाकीचाही चुराडा होऊन दोन भाग झाले. मोटारीतील जखमींना जमलेल्या तरुणांनी गाडीची दारे तोडून बाहेर काढले. जखमींना तासगाव ग्रामीण रुग्णालय आणि पुढे खासगी रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले..अपहार गुन्हा.अपघातातील मोटार सायकलवरील तिघे हे आपल्या काकडवाडी येथील नातेवाइकांना भेटून बुर्लीला परत निघाले होते; तर मोटारीतील जखमी हे कडेपूर येथून सांगलीकडे निघाले होते. तर मोटारीतील सर्व जण एका खासगी शाळेतील शिक्षक असल्याचे समजते; तर अपघातातील मृत पावलेला नरेंद्र हा पाच वर्षांचा चिमुरडा हा कुंडल पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या महिला पोलिस कर्मचारी मनीषा विठ्ठल पांचाळ यांचा मुलगा होता. अपघाताची माहिती समजताच सुतार यांच्या नातेवाइकांनी तासगाव ग्रामीण रुग्णालयात गर्दी केली होती. पुढील तपास तासगाव पोलिस करीत आहेत..