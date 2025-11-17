Sangli Accident:'आष्टा-भिलवडी मार्गावर दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू'; गावाकडे येताना काळाचा घाला, अज्ञात वाहनाची धडक..

भिलवडी : आष्टा-भिलवडी मार्गावर अंकलखोपनजीक शनिवारी (ता. १५) मध्यरात्री अज्ञात वाहनाच्या धडकेत दुचाकीस्वारचा मृत्यू झाला. कुलदीप विक्रम मोकाशी (वय ३३, भिलवडी) असे मृताचे नाव आहे. .Kolhapur Accident: जिवलग मित्रांचे स्वप्न भंगले! आर्मी भरतीची परीक्षा देऊन येताना दोन तरुणांचा ट्रक-दुचाकी अपघातात मृत्यू .भिलवडी पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की कुलदीप शनिवारी रात्री वारणानगर येथे दुचाकीवरून (एमएच १०, डी यू ६८८९) ट्रॅक्टर दुरुस्तीचे काम पाहण्यासाठी गेला होता. रात्री उशिरा तो तेथून गावाकडे येत होता..आष्टा रस्त्यावरील अंकलखोप येथील अमर पाटील यांच्या गोठ्यानजीक अज्ञात वाहनाने धडक दिली. त्यात तो दुचाकीसह रस्त्याच्या बाजूला खड्ड्यात पडला. त्याच्या डोके, तोंडाला गंभीर दुखापत झाली. सकाळी अमर पाटील यांनी अपघाताची माहिती नातेवाइकांना दिली. त्याला उपचारासाठी रुग्णवाहिकेतून भिलवडीच्या प्राथामिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले. .CA Success Story:'सीए परिक्षेत आदित्य दरेकरचे सुयश'; जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यशाला गवसणी, आई अन् भावाचे पाठबळ...मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्याने उपचारांपूर्वीच मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. प्रदीप उत्तम मोकाशी यांनी भिलवडी ठाण्यात माहिती दिली. येथील आरोग्य केंद्रात शवविच्छेदन करण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.