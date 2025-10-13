Somnath Waghmare: मालेवाडीच्या तरुणाचा माहितीपट लंडनमध्ये झळकणार! सोमनाथ वाघमारेने बनवली भारत पाटणकर-गेल ऑम्वेट यांच्यावर डॉक्युमेंटरी!

-धर्मवीर पाटीलअमेरिकेतील परंतु वाळवा तालुक्याच्या स्नुषा असलेल्या गेल ऑम्वेट आणि भारत पाटणकर यांच्या जीवनावरील माहितीपट उद्या, १४ ऑक्टोबरला रोजी लंडन येथे प्रदर्शित होणार आहे. मालेवाडी (ता. वाळवा) येथील, परंतु सध्या टाटा समाज विज्ञान संस्था, मुंबई येथे संशोधक म्हणून कार्यरत असलेल्या सोमनाथ कमल बाबुराव वाघमारे यांनी हा माहितीपट बनवला आहे. उद्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनी यूकेमध्ये त्याचे चित्रपट प्रदर्शन सुरू होत आहे. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.गेल ऑम्वेट - भारत पाटणकर यांच्या जीवनावरील हा माहितीपट बनवण्यासाठी त्यांना ८ वर्ष लागली आहेत. बाबासाहेब आंबेडकर शिकलेल्या लंडन स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स या विद्यापीठाच्या मीडिया विभागामध्ये याचे पहिले स्क्रीनिंग होणार आहे तसेच ऑक्सफर्ड, केम्ब्रिज, ससेक्स या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विद्यापीठांमध्येही याचे स्क्रिनिंग होणार आहे ..मूळच्या अमेरिकेतील असलेल्या डॉ. गेल यांनी इ.स. १९८३ मध्ये भारतीय नागरिकत्व स्वीकारले. कॅलिफोर्निया विद्यापीठातून त्यांनी एम.ए. पीएच.डी. पदवी प्राप्त केली. डॉ. गेल या अमेरिकन वंशाच्या भारतीय समाजशास्त्रज्ञ व इतिहासकार होत्या. महात्मा फुले, आंबेडकरवाद चळवळीच्या अभ्यासक होत्या. त्यांचे ब्राह्मणेतर चळवळीच्या सामाजिक सांस्कृतिक उठावाचे व्यासंगी संशोधन प्रसिद्ध आहे. कासेगाव येथील श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते भारत पाटणकर याच्या त्या पत्नी होत्या. ब्राह्मणवादी चित्रपट कथेला तोडण्याचा आणि अमेरिकेतून भारतात आलेल्या दलित आणि इतर उपेक्षित गटांच्या उत्थानासाठी आपले जीवन समर्पित करणाऱ्या गेल ओम्वेट यांच्या वारशाचा सन्मान करण्याचा प्रयत्न यातून केला आहे..गेल नेहमी “जय ज्योती, जय भीम, लाल सलाम।” अशी भाषणाची सुरुवात करत. त्यांच्या विचारांत क्रांतिकारी प्रवृत्ती होती. त्यांनी भारतातील जातीवाद व जागतिक पातळीवरील वर्णवाद यांची रचना समजून सांगितली. दलित महिला अधिकार, विरोध, जातीय चळवळीतील स्थान या विषयांवर आवाज उठविला. त्या मानवाधिकार कार्यकर्त्या होत्या. त्यांच्या कार्याची ओळख व्हावी यासाठी दिग्दर्शक सोमनाथ वाघमारे यांनी त्यांच्या जीवन व योगदानावर माहितीपट बनवला आहे. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये सुरुवात केली. ८ वर्षांनी हा माहितीपट पूर्ण झाला. १ एक तास व २० मिनिटांचा हा माहितीपट लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या माध्यम व संप्रेषण विभागात १४ ऑक्टोबरपासून विद्यार्थ्यांसमोर दाखवला जाणार आहे. चित्रपटात ओमवेट व भारत पाटणकरांनी त्यांच्या आयुष्यात केलेल्या संघर्षांचा जिवंत उलगडा आहे. .चित्रपटाची सुरुवात कासेगावमधील त्यांच्या घरापासून होते. त्यांच्या पती भारत पाटणकर यांच्या नातेसंबंधाची, मैत्रीची आणि सहवासाची कथा आहे. गेल व भारत हे दांपत्य १९७६ मध्ये एकत्र आले. गेल यांनी अमेरिकन जन्मभूमीला सोडून भारतात येऊन भारत पाटणकरांसोबत संघर्ष केला. रॅली, सभांमध्ये सहभाग घेत, शेतकरी अधिकारांसाठी लढा दिला. गेल आणि भारत पाटणकर महाराष्ट्रातील शेतकरी चळवळीतील महत्त्वाची व्यक्ती आहेत. त्यांची ओळख सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हा माहितीपट महत्त्वाचा आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश . वाघमारे यांच प्राथमिक शिक्षण हे मालेवाडी, तांदूळवाडीत तर पदवीचे शिक्षण इस्लामपूरच्या केबीपी कॉलेजमध्ये झाले आहे. त्यांनी यापूर्वी भीमा कोरेगावचा संघर्ष आणि चैत्यभूमी (2024) हे चित्रपट बनविले आहेत. चैत्यभूमी माहितीपटासाटी त्यांना अमेरिका, जर्मनी युके येथील प्रतिष्ठित विद्यापीठांनी आमंत्रित केले होते. वाघमारे म्हणतात, “गेल एक मानवतावादी होत्या. त्यांना 'आंबेडकरवादी विद्वान' म्हणून संबोधले जाते. सामान्य घटकांपर्यंत त्यांना पोहचवण्याचे प्रयत्न या माध्यमातून केला आहे. डिसेंबरमध्ये यूके आणि युरोपमधील प्रदर्शने आणि फिल्म फेस्टिवल प्रदर्शनानंतर महाराष्ट्रातील जनतेसाठी माहितीपट पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देणार आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.