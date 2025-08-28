Miraj News : कृष्णा नदीत उडी घेवून युवतीचा जीवन संपविण्याचा प्रयत्न; अग्निशमन दलाच्या तत्परतेने वाचला जीव

- शरद जाधवमिरज - येथील कृष्णा नदीत आत्महत्या करण्याच्या उद्देशाने उडी घेतलेल्या युवतीचा अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे जीव वाचला. कृष्णाघाट येथे नदीकाठावर कार्यरत असलेल्या अग्निशमन दलाच्या जवानांना तरुणीने नदीत उडी घेतल्याचे लक्षात येताच यांत्रिक बोटीने तिथे जात तिला बाहेर काढण्यात यश आले. गुरुवारी दुपारी दिडच्या सुमारास हा प्रकार घडला..दिड दिवसांच्या गणेश विसर्जनासाठी कृष्णाघाट येथे अग्निशमन दलाचे एक पथक कार्यरत आहे. नागरिकांच्या मदतीसाठी आणि मुर्ती विसर्जनासाठी यांत्रिक बोटीसह यंत्रणा सज्ज आहे. गुरुवारी दुपारी दोनच्या सुमारास एका १६ वर्षीय युवतीने आत्महत्या करण्याच्या उद्देशाने नदीत थेट उडी घेतली..हा प्रकार नदीकाठावर असलेल्या अग्निशमन दलाच्या जवानांच्या लक्षात आला. यानंतर पथकातील सदस्यांनी विलंब न करता यांत्रिक बोटीच्या सहाय्याने नदीत जात त्या तरुणीला सुरक्षितपणे बोटीत घेतले आणि काठावर आणले. नदीत उडी घेतल्याने जखमी झालेल्या युवतीला रुग्णवाहिकेच्या मदतीने उपचारासाठी मिरजेच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..यानंतर युवतीच्या कुटूंबियांनाही याबाबत माहिती देण्यात आली. जखमी असलेल्या या तरुणीवर मिरजेच्या शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. अग्निशमन अधिकारी सुनील माळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली रोहित निकम, विनोद मगदूम आदींच्या पथकाने ही कामगिरी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.