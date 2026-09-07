सांगली: सह्याद्रीत रुळलेले वाघ ही जशी संपत्ती आहे, तशीच चांदोली परिसराची निसर्गसंपत्ती; म्हणजे झोळंबीचं पठार आणि त्यावर फुलणारा फुलांचा ताटवा. सध्या या पठारावर फुले बहरू लागली आहेत, मात्र हे क्षेत्र संरक्षित असल्याने तिथं जाणं शक्य नाही. किमान फुलोऱ्याच्या काळात तरी हे पठार खुलं व्हावं, अशी निसर्गप्रेमींची अपेक्षा आहे. आमदार सत्यजित देशमुख यांनीदेखील तशी मागणी करणारा प्रस्ताव दाखल केला आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...चांदोली व पर्यायाने सह्याद्रीच्या पर्यटनाला आता चालना मिळते आहे. वाघ आल्याने इकडे लोकांची पावले वळू लागली आहेत. चांदोली धरण, नदी, घनदाट जंगल, जंगल सफारी, नौकानयन यामुळे पर्यटकांमध्ये उत्साह आहे. मेणी खोरे आणि गुढे पाचगणीचे चांगलेच ‘ब्रँडिंग’ होत असल्याने या भागातील निसर्ग पर्यटनाला चालना मिळते आहे..त्यात झोळंबीचे पठार पर्यटकांसाठी खुले झाले तर निश्चितपणे फायदा होऊ शकतो. अर्थात, हे क्षेत्र वाघ संरक्षित क्षेत्रात असल्याने तिथे सहजासहजी मान्यता मिळेल, अशी शक्यता नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या पातळीवर प्रयत्न करावे लागणार आहेत. ते आम्ही करू, अशी ग्वाही आमदार देशमुख यांनी दिली आहे. .झोळंबी पठारावर पावसाळ्यात ऑगस्ट ते ऑक्टोबरदरम्यान सातारा येथील प्रसिद्ध कास पठाराप्रमाणेच विविधरंगी रानफुलांची विलोभनीय चादर पसरते. चांदोली राष्ट्रीय उद्यानाच्या बफर झोनमध्ये येत असल्याने या पठारावर निसर्गाचे अद्भुत सौंदर्य पाहायला मिळते. झोळंबी पठारावर मुख्यत्वे रानफुले मुबलक प्रमाणात बहरतात. .Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.त्यात तेरडा लक्षवेधी असतो. गुलाबी आणि जांभळ्या रंगाची ही फुले संपूर्ण पठाराला रंगीबेरंगी बनवतात. ‘सोनकी’ गडद पिवळ्या रंगाचा, ‘कुरडू’च्या पांढऱ्या-गुलाबी छटा, ‘गेंद फुले’, ‘नीलिमा’ किंवा ‘सीतेची आसवे’, ‘मखमल’ व ‘मंजिरी’ यामुळे पठार खुलून दिसते. हा फुलांचा सोहळा पर्यटकांना पाहता आला पाहिजे, अशी अनेक वर्षांची मागणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.