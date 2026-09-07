पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Nature: ‘झोळंबी’ फुलोरा काळात व्हावं खुलं; सांगली जिल्‍ह्यातील निसर्गप्रेमींची अपेक्षा, केंद्र शासनाकडे केला जाणार पाठपुरावा

Sangli Nature Lovers Push For Zolambi Access During Flowering: चांदोलीतील झोळंबी पठार फुलोऱ्याच्या हंगामात पर्यटकांसाठी खुले करण्याची निसर्गप्रेमींची मागणी; वाघ संरक्षित क्षेत्राच्या नियमांवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा
Zolambi Tourism Demand Grows In Sangli Nature Lovers Seek Opening During Flowering Season And Government Approval

Zolambi Tourism Demand Grows In Sangli Nature Lovers Seek Opening During Flowering Season And Government Approval

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सकाळ वृत्तसेवा
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सांगली: सह्याद्रीत रुळलेले वाघ ही जशी संपत्ती आहे, तशीच चांदोली परिसराची निसर्गसंपत्ती; म्हणजे झोळंबीचं पठार आणि त्यावर फुलणारा फुलांचा ताटवा. सध्या या पठारावर फुले बहरू लागली आहेत, मात्र हे क्षेत्र संरक्षित असल्याने तिथं जाणं शक्य नाही. किमान फुलोऱ्याच्या काळात तरी हे पठार खुलं व्हावं, अशी निसर्गप्रेमींची अपेक्षा आहे. आमदार सत्यजित देशमुख यांनीदेखील तशी मागणी करणारा प्रस्ताव दाखल केला आहे.

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