मावळात दिवसभरात ४७ नवे पॉझिटिव्ह, तर दोन रुग्णांचा मृत्यू      

वडगाव मावळ : मावळ तालुक्यात शुक्रवारी दिवसभरात ४७ जणांचे कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आले, तर दोघांचा मृत्यू झाला. तळेगाव दाभाडे येथील ८३ वर्षीय महिला व वराळे येथील ७० वर्षीय पुरुषाचा मृतांमध्ये समावेश आहे. तालुक्यातील एकूण रुग्ण संख्या एक हजार ३४२ व मृतांची संख्या ४९ झाली आहे. तसेच, ८७४ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. वडगाव नगर पंचायतीच्या मुख्याधिकारीपदी पानसरे शुक्रवारी कोरोना पॉझिटिव्ह आलेल्या ४७ जणांमध्ये तळेगाव दाभाडे येथील सर्वाधिक १७, इंदोरी येथील १०, लोणावळा येथील पाच, कामशेत येथील चार, वराळे येथील तीन, धामणे, सोमाटणे व कान्हे येथील प्रत्येकी दोन; तर वडगाव व कुसगाव बुद्रुक येथील प्रत्येकी एक जणाचा समावेश आहे. तालुक्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या एक हजार ३४२ झाली असून, त्यात शहरी भागातील ६८०, तर ग्रामीण भागातील ६६२ जणांचा समावेश आहे. तळेगाव येथे सर्वाधिक ४३७, लोणावळा येथे १४५ व वडगाव येथील रुग्ण संख्या ९८ झाली आहे. तालुक्यात आतापर्यंत ४९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे ८७४ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. ...म्हणून मावळातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस असुरक्षित शुक्रवारी ३७ जणांना घरी सोडण्यात आले. तालुक्यात सध्या ४१८ सक्रिय रुग्ण आहेत. त्यातील २८० जण लक्षणे असलेले व १३८ जण लक्षणे नसलेले रुग्ण आहेत. लक्षणे असलेल्या २८० जणांपैकी १९२ जणांमध्ये सौम्य, तर ७२ जणांमध्ये मध्यम स्वरूपाची लक्षणे आहेत. १६ जण गंभीर आहेत. सध्या ४१३ जणांवर विविध ठिकाणी उपचार सुरु असून, पाच जण गृहविलगीकरणात असल्याची माहिती तहसीलदार मधुसूदन बर्गे, तालुका आरोग्यधिकारी डॉ. चंद्रकांत लोहारे व समन्वयक डॉ. गुणेश बागडे यांनी दिली.

