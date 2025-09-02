पिंपरी-चिंचवड

Aapli PMPML App: ‘आपली पीएमपीएमएल’ ॲपला उदंड प्रतिसाद, वर्षभरात ७० कोटीचे ऑनलाइन तिकीट व पास, फक्त या त्रुटी दूर करण्याची गरज

Future improvements planned by PMPML: डिजिटल तिकीट विक्रीत वाढ, परंतु प्रवाशांचा प्रतिसाद अपेक्षेपेक्षा कमी
Updated on

पिंपरी, ता. २ ः पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे (पीएमपीएमएल) ‘आपली पीएमपीएमएल’ ॲपला ऑगस्ट महिन्यात एक वर्ष पूर्ण झाले असून आतापर्यंत १३ लाख प्रवाशांनी ॲप डाऊनलोड केले. प्रवाशांनी वर्षभरात ॲपद्वारे ७० कोटी ७१ लाख ४६हजार ४३६ रुपयांचे तिकीट आणि पास काढले आहेत. दिवसेंदिवस ॲपला प्रवाशांचा प्रतिसाद वाढताना दिसून येत असला तरी अजूनही ॲपद्वारे तिकीट आणि पास काढणाऱ्यांची संख्या सरासरी ८.३३ टक्के आहे.

