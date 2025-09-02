Aapli PMPML App: ‘आपली पीएमपीएमएल’ ॲपला उदंड प्रतिसाद, वर्षभरात ७० कोटीचे ऑनलाइन तिकीट व पास, फक्त या त्रुटी दूर करण्याची गरज

पिंपरी, ता. २ ः पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे (पीएमपीएमएल) ‘आपली पीएमपीएमएल’ ॲपला ऑगस्ट महिन्यात एक वर्ष पूर्ण झाले असून आतापर्यंत १३ लाख प्रवाशांनी ॲप डाऊनलोड केले. प्रवाशांनी वर्षभरात ॲपद्वारे ७० कोटी ७१ लाख ४६हजार ४३६ रुपयांचे तिकीट आणि पास काढले आहेत. दिवसेंदिवस ॲपला प्रवाशांचा प्रतिसाद वाढताना दिसून येत असला तरी अजूनही ॲपद्वारे तिकीट आणि पास काढणाऱ्यांची संख्या सरासरी ८.३३ टक्के आहे..PMP Tourist Bus : पुणे-लोणावळा मार्गावर ‘पीएमपी’ची पर्यटन बस; प्रवाशांच्या वाढत्या प्रतिसादामुळे अकराव्या मार्गावर सेवा सुरू.पीएमपी प्रशासनाने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी क्यूआर कोडद्वारे ऑनलाइन पेमेंट सुविधा सुरू केली आहे. तसेच प्रवाशांना घरबसल्या बसचे ‘लाइव्ह लोकेशन’ दिसावे, ऑनलाइन तिकीट व पास काढता यावा, ऑनलाइन तक्रार करता यावी, म्हणून ‘आपली पीएमपीएमएल’ हे ॲप विकसित केले. १५ ऑगस्ट २०२४ पासून हे ॲप प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाले असून ३१ ऑगस्टपर्यंत अखेरपर्यंत १३ लाख ५१ हजार प्रवाशांनी ‘आपली पीएमपीएमएल’ ॲप डाऊनलोड केले आहे. ॲपद्वारे ७० कोटी ७१ लाख ४६ हजार ४३६ रुपयांचे तिकीट आणि पास काढले आहेत. यावरुन महिन्याला सरासरी साडेपाच कोटी रुपयांचे ॲपद्वारे तिकीट आणि पास विक्री होत असल्याचे समोर आले आहे. .गेल्या वर्षभारात ॲपद्वारे सर्वाधिक नऊ कोटी ४० लाख ५५ हजार ६१२ रुपयांचे तिकीट आणि पास जूलै महिन्यात काढले आहे. पीएमपीएमएल ॲप सुरु झाल्यापासून प्रवाशांना तिकीट काढणे सोयीस्कर झाले आहे. तसेच बसचे लाईव्ह लोकेशन दिसत असल्याने पुढील प्रवासाचे नियोजन करता येत आहे. ॲपमुळे वाहकांवरील कामाचा ताण कमी झाला आहे. .मात्र पीएमपीचे मासिक प्रवासी संख्या सरासरी साडेतीन कोटी आणि उत्पन्न सरासरी ६० कोटी रुपये आहे. यातुलनेत ॲपद्वारे तिकीट आणि पास काढणाऱ्यांची संख्या अजूनही सरासरी केवळ ८.३३ टक्के असल्याचे दिसून येते. ॲपचा वापर वाढविण्यासाठी प्रशासनाला अजून जनजागृती करण्याची आवश्यकता असल्याचे दिसून येते..आपली पीएमपीएमएल ॲप सुरु झाल्यापासून तिकीटासाठी सुट्टी पैसे ठेवण्याचा ताण कमी झाला आहे. ॲप चांगले आहे पण, ॲपमध्ये अजून काही सुधारणा झाल्या पाहिजे.विकी भंडारी, प्रवाशी.Pune PMPML : पीएमपीएमएल तिकिटावरील नावात बदल करण्याची मागणी.सध्या इंटरनेटचा जमाना आहे. सर्वच सोयी-सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध होत आहेत. प्रवाशांना तिकीटही ऑनलाइन काढता यावे म्हणून ॲप विकसीत केले आहे. ॲपमधील काही त्रुटी दूर करुन ते प्रवाशांना वापरण्यास अजून सोयीस्कर करण्यात येणार आहे.- पंकज देवरे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल.काय आहेत त्रुटी- बसचे लाईव्ह ट्रॅकिंग होत नाही- ॲप वांरवार अपडेट होत असल्याने प्रवाशांना तिकीट काढताना अडचणी- क्लिअर कॅच किंवा ॲप अनइंस्टॉल करायला लागणे- ॲपवर बसचे टाईमटेबल नाही- बऱ्याच बस अजूनही लाईव्ह केलेल्या नाहीत- मासिक पास काढता येत नाही.काय सुधारणा केल्या पाहिजेत- सर्व प्रकारचे पास ॲपवर उपलब्ध करुन दिले पाहिजे- सर्व बसचे लाईव्ह ट्रॅकिंग होणे आवश्यक- बस रद्द, मार्गात बदल किंवा इतर नोटीफिकेश ॲपद्वारे प्रवाशांना कळावेत.महिना - उत्पन्नऑगस्ट २०२४ - ६७,६२,०५५सप्टेंबर - २,९७,६८,६३३ऑक्टोंबर - ४,२०,३७,८३२नोव्हेंबर - ३,६१,२६,४६७डिसेंबर - ४,७३,८५,१३९जानेवारी - ५,३८,८९,७४६फेब्रुवारी - ५,१८,०६,८६९मार्च - ५,९५,९४,४०२एप्रिल - ६,११,८२,८५७मे - ६,०३,२३,१८६जून - ७,६२,६४,३७८जुलै - ९,४०,५५,६१२ऑगस्ट २०२५ - ८,७९,४९,२६०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.