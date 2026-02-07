Pune News: नवखे असूनही अजित पवार यांच्याकडे होता सुसंस्कृतपणा: डॉ. प्रतिभा लोखंडे, १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीतील आठवणींना उजाळा!

-जयंत जाधव पिंपरी : ‘सध्याच्या राजकारणात विरोधक म्हटले की एकदम टोकाची भूमिका घेतली जाते. परंतु; १९९१ मध्ये अजित पवार यांनी लोकसभेची पहिलीच निवडणूक लढविताना काटेवाडीत प्रचारादरम्यान मला घरी चहापानासाठी आमंत्रित केले होते. आमची गाठ पडली तेव्हा, ‘आपण प्रतिस्पर्धी भाजपच्या उमेदवार असलात तरी प्रचार होत राहिल, तुम्ही प्रथमच काटेवाडीत आला आहात,’ असे आपुलकीने म्हणत त्यांनी बोलावले होते. तेव्हा राजकारणात नवखे असूनही त्यांचा सुसंस्कृतपणा व पोक्तपणा भावणारा होता,’ अशी भावना डॉ. प्रतिभा लोखंडे यांनी व्यक्त केली..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर भाजपच्या माजी प्रदेश उपाध्यक्षा डॉ. लोखंडे ‘सकाळ’शी बोलत आठवणींना उजाळा दिला. त्यांनी अजित पवार यांच्या विरोधात भाजपतर्फे व नंतर दोन वेळा ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या विरोधात निवडणूक लढविली होती. त्यावेळी पिंपरी चिंचवड शहराचा बहुतांश भाग बारामती लोकसभा मतदारसंघाला जोडलेला होता. १९९१ च्या निवडणुकीबाबत डॉ. लोखंडे म्हणाल्या, ‘त्यावेळी आचारसंहिता इतकी कडक नव्हती. रात्री दीड-दोन वाजेपर्यंत प्रचार चालत असे..ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचा राज्यात मोठा दबदबा होता, त्यांचे पुतणे अजित पवारही माझे प्रतिस्पर्धी उमेदवार होते. त्यांनी काटेवाडीत प्रचारादरम्यान समोरासमोर भेट झाल्यावर चहासाठी घरी निमंत्रित केले. मी ते नम्रपणे नाकारले. आता प्रचार आहे नंतर भेटू, असे मी सांगितले. कमी वयातही त्यांच्याच प्रगल्भपणा, मोठेपणा होता. प्रचारादरम्यान आम्ही बारामतीमध्ये असताना शरद पवार व अजित पवार यांनी त्यांच्या समर्थकांना, कार्यकर्त्यांना सांगितले होते की, ‘या आपल्या विरोधात निवडणूक लढवित आहेत. त्यांना किंचतही त्रास होता कामा नये. अन्यथा या बाई शनिवारवाड्यावर ओरडून ओरडून सांगतील.’ कार्यकर्त्यांनीही त्यांचा आदेश पाळला. उलट बारामतीत, काटेवाडीत असताना सभेच्या ठिकाणी आम्हाला पवार यांच्या घरातील कर्मचाऱ्यांकडून चहापाणी यायचे’’, असे डॉ. लोखंडे यांनी सांगितले..‘‘त्या काळात प्रचार आम्ही जिपमधून करायचो. कारखाना प्रवेशद्वाराजवळ, बाजारपेठेत जिपमधून प्रचारसभा घ्यायचो. त्यावेळी भाजपचे तत्कालीन पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष मामनचंद आगरवाल, उपाध्यक्ष अशोक पारखी, सरचिटणीस महेश कुलकर्णी आदि बरोबर असायचे.’’.Mangalwedha News: सायकलवर जाऊन अजितदादांना श्रद्धांजली; मंगळवेढ्यातील दोन तरुणांचा मंगळवेढा-बारामती प्रवास!.ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचीही आठवणआजकाल विरोधकांना शत्रुत्वाच्या भूमिकेतून पाहिले जाते. अजित पवार यांच्यासह पवार कुटुंबियांनी विरोधकांना अतिशय सुसंस्कृतपणे व योग्य वागणूक दिली. १९९५ मध्ये मी संसदेत गेले असताना शरद पवार लॉबीत भेटले त्यांनी मला आवर्जून दुसऱ्या दिवशी घरी चहापानासाठी बोलविले. माझ्या धाकटा मुलगा डॉ. निकेत याच्या डेंटल क्लिनीकच्या उद्घाटनाला शरद पवार आले होते, असे डॉ. लोखंडे यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.