Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींची कागदपत्रे पडताळणी; सर्वेक्षणावेळी अंगणवाडी सेविकांना अडथळे

Anganwadi Workers: ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेतील अर्ज पडताळणीची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर टाकण्यात आली आहे. मात्र संपर्क, कागदपत्रे संकलन यामध्ये मोठ्या अडचणी येत आहेत. परिणामी, अपात्र महिलांवर शिक्कामोर्तब करण्यास विलंब होत असून अनेक लाभार्थिनींचा ऑगस्टपासून लाभ बंद होण्याची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेतील महिलांच्या अर्जांचे सर्वेक्षण अंगणवाडी सेविकांकडून महिनाभरापासून केले जात आहे. मात्र, या पडताळणीत अंगणवाडी सेविकांना अडचणी येत आहेत. परिणामी, लाडक्या बहिणींच्या अपात्रेवर शिक्कामोर्तब करणार कसे? असा प्रश्‍न अंगणवाडी सेविकांना सतावत आहे.

