पिंपरी-चिंचवड

Saath Chal : पिंपरीत ‘जलसंवर्धन’ वारी; ‘सकाळ माध्यम समूह’ व फिनोलेक्स केबल्स यांचा ‘साथ चल’ उपक्रम

‘वारी विठुरायाची आणि जलसंवर्धनाची’ या संकल्पनेतून ‘सकाळ माध्यम समूह’ व फिनोलेक्स केबल्स यांच्यातर्फे ‘साथ चल’ उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
Saath Chal

Saath Chal

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सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी - ‘वारी विठुरायाची आणि जलसंवर्धनाची’ या संकल्पनेतून ‘सकाळ माध्यम समूह’ व फिनोलेक्स केबल्स यांच्यातर्फे ‘साथ चल’ उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. गुरुवारी (ता. ९) पहाटे साडेपाच वाजता मोरवाडी चौकापासून उपक्रमाला प्रारंभ होईल. एचए कंपनी वसाहतीजवळील भुयारी मार्गाजवळ समारोप होईल.

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