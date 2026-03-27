Pimpri News: सीसीटीव्हीचा ‘डोळा’; पुरावे करतो गोळा, तपासासाठी पोलिसांना ‘स्मार्ट’ आधार; गुन्हेगारांसह कृत्यांवरही बारकाईने लक्ष!

मंगेश पांडे पिंपरी: गुन्ह्यांच्या तपासासह इतर हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही (क्लोज्ड-सर्किट टेलिव्हिजन) हे पोलिसांसाठी प्रभावी साधन ठरत आहे. शहरातील सार्वजनिक ठिकाणे, प्रमुख चौक, व्यावसायिक आस्थापना, बँका, एटीएम तसेच निवासी भागांत तैनात असलेल्या या कॅमेऱ्यांमुळे गुन्ह्यांचे स्वjtप, त्यातील आरोपी, त्याची तीव्रता आणि गुन्हा घडण्याची नेमकी पद्धत अधिक स्पष्टपणे समोर येत आहे. त्यामुळे तपासासाठीही मोठी मदत होत आहे. .पूर्वी एखाद्या घटनेनंतर तपासात पोलिसांना अनेकदा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांवर अवलंबून राहावे लागायचे. मात्र, आता सीसीटीव्ही फुटेजमुळे घटनास्थळी घडलेली प्रत्येक हालचाल 'रेकॉर्ड' होत असल्याने तपास अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह झाला आहे. महापालिका हद्दीत ठिकठिकाणी महापालिका व स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत सीसीटीव्ही बसविले आहेत. याचे 'इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर' निगडी येथे आहे. शहरातील सर्व सीसीटीव्हींद्वारे टिपलेले फुटेज येथे पाहता येते. याची मदत पोलिसांनाही व्हावी, यासाठी चिंचवड स्टेशन येथील जुन्या 'ब' प्रभाग कार्यालयाच्या ठिकाणी स्वतंत्र पाहणी कक्ष उपलब्ध आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..वाहतूक व्यवस्थापनातही होतेय मदत''वाहतूक व्यवस्थापनातही सीसीटीव्हीची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. एखाद्या अपघातात नेमकी चूक कोणाची, सिग्नलचे उल्लंघन झाले का, वाहनाचा वेग किती होता याचा अंदाज फुटेजमधून घेता येतो. त्यामुळे अपघाताची जबाबदारी निश्चित करणेही सोपे झाले आहे,'' असे पोलिसांनी सांगितले..पोलिस आयुक्तालय हद्दीत ग्रामीण भागातही कॅमेरेपिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयांतर्गत शहर व ग्रामीण भाग आहे. शहरी भागात महापालिकेची सीसीटीव्ही यंत्रणा उपलब्ध आहे. मात्र, ग्रामीण भागात ही यंत्रणा अपुरी आहे. तेथे सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी पोलिस आयुक्तालयाने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..काही कॅमेरे बंद, तर काही कॅमेरे डेटा सेंटरशी कनेक्टच नाहीशहरात ठिकठिकाणी बसवलेल्यापैकी काही कॅमेरे विविध कारणांनी बंद अवस्थेत आहेत. तर काही कॅमेऱ्यामध्ये स्थानिक पातळीवर सर्व डाटा संकलित होतो. मात्र, हे केमेरे येथील इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटरशी कनेक्ट केले नसल्याने त्यातील माहिती या सेंटरपर्यंत पोहोचत नाही.तर, काही कॅमेऱ्याना वीज पुरवठा नसणे, खोदाईमुळे वायरिंग तुटणे, अशा समस्या आहेत. त्यामुळे कॅमेरे असूनही त्याचा उपयोग होत नसल्याचे दिसून येते. दरम्यान, आता हे कॅमेरे पूर्ण क्षमतेने दुरुस्त करण्यावर भर दिलेला आहे. जे कॅमेरे जोडलेले नाहीत, त्यांना कार्यान्वित करणे सुरू आहे. यामध्ये स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील कॅमेऱ्यांसह महापालिकेच्या कॅमेऱ्यांचाही समावेश आहे..शहरांत ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही लावले आहेत. यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे. शहराच्या प्रमुख चौकांसह, शहराचे प्रवेशद्वार तसेच पोलिसांनी सुचविलेले पॉइंट याठिकाणी हे कॅमेरे उभारण्यावर भर दिला आहे. यातील बहुतांश कॅमेरे कार्यान्वित आहेत. पोलिसांसाठी चिंचवड स्टेशन येथे स्वतंत्र पाहणी कक्ष उभारला आहे.- विजय बोरुडे, मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी, महापालिका..पोलिस तपासासह इतर कामकाजासाठी चिंचवड स्टेशन येथे महापालिकेच्या जुन्या 'ब' प्रभाग कार्यालयाच्या ठिकाणी पाहणी कक्ष अस्तित्वात आहे. येथे अधिकारी व कर्मचारीही आहेत. आयुक्तालयांतर्गत घडलेल्या गुन्ह्याच्या तपासासह बाहेरील पोलिसांनाही तपासासाठी येथे मदत केली जात आहे.- उमेश पुलगम, सहायक फौजदार तथा पाहणी कक्ष प्रमुख.सीसीटीव्ही फुटेजमुळे उघड झालेल्या काही घटनापन्नास लाखांच्या खंडणीसाठी काळेवाडी येथून व्यावसायिकाचे अपहरण करून उत्तर प्रदेशात नेताना आरोपींच्या तावडीतून व्यावसायिकाची सुटकाभोसरी व परिसरांत बसमध्ये दागिने चोरणाऱ्या महिलांच्या टोळीला अटकदुचाकी चोरी व घरफोडी प्रकरणातील आरोपीला म्हाळुंगे परिसरातूनअटकरिक्षा चोरून, जबरी चोरीतील आरोपीबारा तासांत अटकेतहिंजवडी येथे सोनसाखळी चोरणाऱ्याला शंभरपेक्षा अधिक सीसीटीव्हींची पाहणी करून मांजरी येथून ताब्यात घेतले.