पिंपरी-चिंचवड

Chikhli Crime : चिखलीत कौटुंबिक तणाव हिंसक वळणावर; मारहाण प्रकरणी तिघांवर गुन्हा!

Family Dispute : पिंपरीत कौटुंबिक वादातून वडिलांवर लाथाबुक्की व प्लास्टिक पाइपने मारहाण; तिघांवर गुन्हा दाखल, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण.
Three Booked in Pimpri Assault Over Minor Dispute

Three Booked in Pimpri Assault Over Minor Dispute

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : अल्पवयीन मुलांच्या फिरायला जाण्याच्या कारणावरून झालेल्या वादातून दोघांना बेदम मारहाण करण्यात आली. या प्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. ही घटना चिखलीतील पंतनगर कॉलनी येथे घडली. सफरअली बिपकअली शेख आणि अरसदअली शेख (दोघेही रा. पंतनगर कॉलनी, जाधववाडी, चिखली) तसेच त्‍यांचा साथीदार यांच्यावर गुन्‍हा दाखल झाला आहे. तर हुझेपा हालीम खान (रा. पंतनगर, कॉलनी, जाधववाडी, चिखली) असे जखमीचे नाव असून या प्रकरणी त्यांनी चिखली पोलिस ठाण्‍यात फिर्याद दिली आहे.

Three Booked in Pimpri Assault Over Minor Dispute
गुन्हे वृत्त
Loading content, please wait...
crime
Pimpri Chinchwad
police case
violence
family dispute

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com