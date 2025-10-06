Pratap Sarnaik : एसटी अधिकाऱ्याने बदली ठरविली रदबदली, निलंबनाची कारवाई; मंत्र्यांच्या आदेशानंतर ‘नॉट आउट’

पिंपरी : परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याच बदलीच्या आदेशाला आणि त्याआधी कारवाईला महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) स्वारगेट आगारातील दोन अधिकाऱ्यांनी दाद लागू दिलेली नाही. यातील एका महिला अधिकाऱ्याने तर वल्लभनगर आगारात बदली करून घेतली, तर दुसरा अधिकारी चालढकल करून अखेर बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाला..या आगारात २५ फेब्रुवारीला एका तरुणीवर बलात्कार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला होता. त्यानंतर विविध सामाजिक संस्थांनी आगारात आंदोलने केली. विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी आगाराची पाहणी करून महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. या घटनेचे पडसाद विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही उमटले होते. त्यामुळे सरनाईक यांनी दखल घेऊन एसटी महामंडळाला विभागीय चौकशीचे आदेश दिले होते. एसटी महामंडळाने प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत हयगय केल्याप्रकरणी २२ सुरक्षारक्षक, दोन स्थानक प्रमुख, दोन आगार व्यवस्थापक यांना निलंबित करण्यात आले होते. .यात आगार व्यवस्थापक (वरिष्ठ) जयेश पाटील आणि आगार व्यवस्थापक (कनिष्ठ) पल्लवी पाटील यांचा समावेश होता. या दोघांना चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच रुजू करून घेण्यात आले आणि आधीच्या पदाचा कार्यभार देण्यात आला. त्यानंतर सरनाईक यांनी १५ सप्टेंबर रोजी या आगाराला भेट दिली. त्यावेळी हे दोन्ही अधिकारी आगारातच कामावर असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. विधिमंडळातून कारवाईचे आदेश येऊनही एसटी प्रशासनातील अधिकारी मंत्र्यांचे ऐकत नाहीत का, असे म्हणत त्यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले होते. त्यानंतर या दोघांच्या बदलीचे आदेश रात्रीतून निघाले..Pune Murder News : पुण्यात पहाटे खुनाचा थरार! तरुणाच्या डोक्यात दगड घालून हत्या; कुठं घडली घटना?.जयेश यांची भिवंडीला, तर पल्लवी यांची अक्कलकोटला बदली करण्यात आली. जयेश यांनी भिवंडी आगाराचा पदभार स्वीकारला, मात्र पल्लवी यांनी अक्कलकोटचा पदभार न स्वीकारता पुण्यातच बदली करून घेण्यासाठी वरिष्ठांकडे प्रयत्न केला. त्यांच्यासाठी तीन ऑक्टोबर रोजी वल्लभनगर आगाराचे आगार व्यवस्थापक बालाजी सूर्यवंशी यांची तळेगाव आगारात तडकाफडकी बदली करण्यात आली. त्यांनी शनिवारी (ता. ४) वल्लभनगर आगाराचा पदभारही स्वीकारला. पल्लवी पाटील यांनी परिवहन मंत्र्यांकडे विनंती केल्यानंतर त्यांची बदली पुण्यातच वल्लभनगर आगारात करण्यात आली आहे. - अमृता ताम्हणकर, प्रादेशिक व्यवस्थापक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.