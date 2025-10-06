पिंपरी-चिंचवड

Pratap Sarnaik : एसटी अधिकाऱ्याने बदली ठरविली रदबदली, निलंबनाची कारवाई; मंत्र्यांच्या आदेशानंतर ‘नॉट आउट’

Swargate ST Depot Case : स्वारगेट आगार बलात्कार प्रकरणानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलेल्या बदलीच्या आदेशाला एसटीच्या दोन अधिकाऱ्यांनी दाद न देता चालढकल केल्याचे समोर आले असून, महिला सुरक्षा दुर्लक्षित करणाऱ्या २२ सुरक्षारक्षक व ४ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते.
Pratap Sarnaik

Pratap Sarnaik

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याच बदलीच्या आदेशाला आणि त्याआधी कारवाईला महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) स्वारगेट आगारातील दोन अधिकाऱ्यांनी दाद लागू दिलेली नाही. यातील एका महिला अधिकाऱ्याने तर वल्लभनगर आगारात बदली करून घेतली, तर दुसरा अधिकारी चालढकल करून अखेर बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाला.

Loading content, please wait...
pune
Pimpri Chinchwad
ST
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com