Pimpri Chinchwad Metro: मेट्रोचा प्रवास जलद; पण यंत्रणा मंद; स्थानकांत प्रवेशावेळी अन् बाहेर पडतानाही रांगांचे अडथळे

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील मेट्रो स्थानकांवर प्रवाशांना ‘एंट्री’ आणि ‘एक्झिट’ पॉइंटवर रांगांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे मेट्रोच्या ‘जलद प्रवास’ या उद्दिष्टात अडथळे येत आहेत. प्रवाशांना स्टेशनमध्ये जाणे आणि विशेषत: बाहेर पडण्यासाठी अनेकदा १० ते १५ मिनिटे लागत आहेत. .शहरात सध्या सहा मेट्रो स्थानके कार्यरत आहेत. यात पीसीएमसी, संत तुकारामनगर, भोसरी (नाशिक फाटा), कासारवाडी, फुगेवाडी, दापोडी या सर्वच स्थानकांत तीन एंट्री व एक्झिट पॉइंट आहेत. मात्र, प्रवाशांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने या सर्वच ठिकाणी सकाळी आणि सायंकाळी प्रचंड गर्दीचा त्रास सहन करावा लागत आहे..उत्सव काळात वाढली गर्दीगणेशोत्सव काळात मेट्रोने प्रवास करणाऱ्यांची गर्दी वाढली आहे. त्यामुळे दोन्ही पॉइंटवर प्रवाशांच्या रांगा लागलेल्या दिसून येत आहेत. यामध्ये बऱ्याचदा वादाच्या घटना घडत आहेत..‘सकाळ’ने केलेल्या पाहणीत आढळलेली स्थितीसकाळी आणि सायंकाळी ‘पीक अवर’ अर्थात गर्दीच्या वेळी प्रवाशांच्या रांगाविशेषत: मेट्रोबाहेर पडल्यावर ‘एक्झिट’ ठिकाणी अडथळेगर्दी वाढल्याने प्रसंगी वाद निर्माण होण्याची स्थितीकाही ठिकाणी महिला व ज्येष्ठ प्रवाशांना त्रास.Pune Ganesh Visarjan 2025: विसर्जनासाठी महापालिकेची तयारी; प्रशासनाकडून विसर्जन घाट, टाक्या, स्वच्छता व सुरक्षिततेच्या उपाययोजना.मेट्रोने जलद आणि सुखकर प्रवासाचा अनुभव मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, स्टेशनवर रांगेत उभे राहून वेळ वाया जात असल्याने जलद प्रवास हा उद्देश फसत आहे.- धनश्री गायकवाड, प्रवासीरोज प्रवास करताना अर्धा-अर्धा तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी जाताना उशीर होत आहे. एक्झिट पॉइंट वाढविण्यात यावेत.- संजय चव्हाण, प्रवासी.शहरातील बऱ्याच मेट्रो स्थानकांमधील एंट्री व एक्झिट पॉइंटची संख्या वाढविण्याचा मुद्दा विचाराधीन आहे. काही दिवसांमध्ये हे पॉइंट वाढविण्यात येणार आहेत.- चंद्रशेखर तांबवेकर, जनसंपर्क अधिकारी, महामेट्रो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.