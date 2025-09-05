पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad Metro: मेट्रोचा प्रवास जलद; पण यंत्रणा मंद; स्थानकांत प्रवेशावेळी अन् बाहेर पडतानाही रांगांचे अडथळे

Pune Metro: पिंपरी-चिंचवड मेट्रो स्थानकांवर प्रवाशांना एंट्री-एक्झिट पॉइंटवर प्रचंड रांगांचा सामना करावा लागत आहे. गर्दीमुळे मेट्रोच्या जलद प्रवास संकल्पनेला धक्का बसत असून प्रवाशांना १०-१५ मिनिटांचा अतिरिक्त त्रास होत आहे.
Pimpri Chinchwad Metro

Pimpri Chinchwad Metro

सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील मेट्रो स्थानकांवर प्रवाशांना ‘एंट्री’ आणि ‘एक्झिट’ पॉइंटवर रांगांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे मेट्रोच्या ‘जलद प्रवास’ या उद्दिष्टात अडथळे येत आहेत. प्रवाशांना स्टेशनमध्ये जाणे आणि विशेषत: बाहेर पडण्यासाठी अनेकदा १० ते १५ मिनिटे लागत आहेत.

