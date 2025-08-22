पिंपरी-चिंचवड

Eco Friendly Ganpati : गोमय गणेशाला ‘विशेष’ हातांचा स्पर्श! व्यवहारज्ञानाचे धडे गिरवत साकारल्या जाताहेत बाप्पाच्या पर्यावरणपूरक मूर्ती

Green Ganeshotsav : पिंपरीतील ‘झेप’ पुनर्वसन केंद्रातील विशेष मुलांनी साकारलेल्या गोमय गणेशमूर्ती आणि पर्यावरणपूरक सजावटीच्या वस्तूंमधून सणाला सामाजिक व पर्यावरणीय भान मिळाले आहे.
Eco Friendly Ganpati
Eco Friendly Ganpati Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : गाईचे शेण आणि मातीपासून बनवलेल्या गणेशमूर्ती, गणेशाच्या सजावटीसाठी कापडी आसन, लोड आणि बॅकड्रॉप, लोकरीचे तोरण, फुलांच्या माळा, पान सुपारी, रांगोळी असे एक ना अनेक प्रकार साकारले जात आहेत पिंपरीतील ‘झेप’ या पुनर्वसन केंद्रामध्ये.

Loading content, please wait...
Celebration
Ganesh Fesitival
ganesh chaturthi festival

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com