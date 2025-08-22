Eco Friendly Ganpati : गोमय गणेशाला ‘विशेष’ हातांचा स्पर्श! व्यवहारज्ञानाचे धडे गिरवत साकारल्या जाताहेत बाप्पाच्या पर्यावरणपूरक मूर्ती

पिंपरी : गाईचे शेण आणि मातीपासून बनवलेल्या गणेशमूर्ती, गणेशाच्या सजावटीसाठी कापडी आसन, लोड आणि बॅकड्रॉप, लोकरीचे तोरण, फुलांच्या माळा, पान सुपारी, रांगोळी असे एक ना अनेक प्रकार साकारले जात आहेत पिंपरीतील ‘झेप’ या पुनर्वसन केंद्रामध्ये. .या केंद्रातील विशेष मुलांचे हात सध्या पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींसह, पर्यावरणपूरक सजावटीचे साहित्य तयार करण्यात गुंतले आहेत. गणेशोत्सव हा पर्यावरणपूरक झाला पाहिजे या भावनेतून मुलांनी या गोमेय गणेशमूर्तींसोबतच यावर्षी प्रथमच सजावटीच्या वस्तूही साकारल्या आहेत. यातून या मुलांच्या कल्पकतेला वाव मिळून त्यांना निर्मितीचा आनंदही घेता येत आहे..गोमय मूर्ती बनविण्याचे प्रशिक्षणगोमय गणेश मूर्ती म्हणजे माती व गाईच्या शेणाचा वापर करून तयार केलेल्या मूर्ती. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या मूर्ती बनविल्या जातात. ‘झेप’ पुनर्वसन केंद्रातील विद्यार्थ्यांनी आपल्या शिक्षकांसह कोकणातील या भागात जाऊन या गणेश मूर्ती तयार करण्याचे विशेष प्रशिक्षण घेतले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून ही मुले या मूर्ती साकारत आहेत. यावर्षी आतापर्यंत १६० मूर्ती साकारल्या असून त्यातील बहुतांश मूर्तींचे बुकिंग झालेले आहे. यावर्षी या मुलांनी मूर्तींसोबतच सजावटीच्या साहित्याचीही निर्मिती केली आहे. हे साहित्य पूर्णपणे पर्यावरणपूरक आहे. या साहित्याची निर्मिती त्याची विक्री यातून मुलांचे कौशल्य व व्यवहारज्ञान वाढीस लागत आहे..सध्याच्या बहुतांश गणेशमूर्ती या प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या असतात. त्या पर्यावरणाला घातक ठरू शकतात. त्यामुळे गोमय गणेश मूर्तींची निर्मिती आम्ही करत आहोत. परंतू याबाबत नागरिकना अद्याप फारशी माहिती नसल्याने त्यांच्यामध्ये जागरूकता निर्माण होणे गरजेचे आहे.- नेत्रा तेंडुलकर-पाटकर, संस्थापिका, झेप पुनर्वसन केंद्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.