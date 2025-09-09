पिंपरी-चिंचवड

Electric Bike Fire : मुंबई-बंगळुर महामार्गावर इलेक्ट्रिक बाइकला आग; दुचाकीस्वार महिला थोडक्यात बचावली, महामार्गावर ३ किलोमीटर वाहनांच्या रांगा

मुंबई-बंगळुर महामार्गावर वाकड येथील मुळा नदीच्या पुलावर मंगळवारी (ता. ९) सकाळी दहाच्या सुमारास चालत्या इलेक्ट्रिक बाईकने पेट घेतला.
सकाळ वृत्तसेवा
- बेलाजी पात्रे

वाकड - मुंबई-बंगळुर महामार्गावर वाकड येथील मुळा नदीच्या पुलावर मंगळवारी (ता. ९) सकाळी दहाच्या सुमारास चालत्या इलेक्ट्रिक बाईकने पेट घेतला. दुचाकीस्वार महिलेने प्रसंगावधान दाखवत बाइक थांबवून पळ काढल्याने मोठा अनर्थ टळला. मात्र, या घटनेनंतर महामार्गावर तब्बल तीन किलोमीटरपर्यंत वाहनाच्या रांगा लागल्या होत्या.

