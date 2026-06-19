पिंपरी-चिंचवड

farmer Daughter Success: शेतकरी कुटुंबातील लेकींच्या हाती मेट्रोचे सारथ्य; हिंजवडी-शिवाजीनगर मार्गावर धावणार ‘महिला शक्ती’, विद्याची यशोगाथा ठरतेय प्रेरणादायी..

Vidya Bhurre farmer daughter becomes Pune Metro loco pilot: हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो मार्गावर शंभर महिला लोकोपायलट; शेतकरी कुटुंबातील विद्याची प्रेरणादायी वाटचाल, सुरक्षिततेसाठी विशेष प्रोटोकॉल
Pune Metro’s New Identity: 100 Women Loco Pilots Ready to Lead the Way

Pune Metro’s New Identity: 100 Women Loco Pilots Ready to Lead the Way

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सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी: आई-वडील शेतकरी, त्यात गावात कोणी उच्चशिक्षित नाहीत. आम्ही पाच भावंडे. त्यात चार बहिणी आणि एक भाऊ. मी सर्वांत मोठी. आयुष्यात काहीतरी वेगळ्या फिल्डमध्ये करिअर करायचे असा विचार करून मी शिक्षणासाठी पुण्यात आले. मला मेट्रोमध्ये भरती सुरू असल्याची माहिती मिळाली. माझी निवडही झाली. सप्टेंबर ते मार्चदरम्यान ट्रेनिंग पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष ट्रेन चालविण्याचे प्रशिक्षण दिले. मी या प्रकल्पाचा एक भाग बनले, याचा माझ्या पालकांना खूप अभिमान वाटतो, अशी प्रतिक्रिया नागपूर जिल्ह्यातील पेंढरी गावातून आलेल्या लोकोपायलट विद्या भुर्रे हिने दिली.

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