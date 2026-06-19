farmer Daughter Success: शेतकरी कुटुंबातील लेकींच्या हाती मेट्रोचे सारथ्य; हिंजवडी-शिवाजीनगर मार्गावर धावणार ‘महिला शक्ती’, विद्याची यशोगाथा ठरतेय प्रेरणादायी..

पिंपरी: आई-वडील शेतकरी, त्यात गावात कोणी उच्चशिक्षित नाहीत. आम्ही पाच भावंडे. त्यात चार बहिणी आणि एक भाऊ. मी सर्वांत मोठी. आयुष्यात काहीतरी वेगळ्या फिल्डमध्ये करिअर करायचे असा विचार करून मी शिक्षणासाठी पुण्यात आले. मला मेट्रोमध्ये भरती सुरू असल्याची माहिती मिळाली. माझी निवडही झाली. सप्टेंबर ते मार्चदरम्यान ट्रेनिंग पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष ट्रेन चालविण्याचे प्रशिक्षण दिले. मी या प्रकल्पाचा एक भाग बनले, याचा माझ्या पालकांना खूप अभिमान वाटतो, अशी प्रतिक्रिया नागपूर जिल्ह्यातील पेंढरी गावातून आलेल्या लोकोपायलट विद्या भुर्रे हिने दिली..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.हिंजवडी ते शिवाजीनगर संपूर्ण मेट्रो संचालनाची जबाबदारी महिलांच्या खांद्यावर असणार आहे. पहिल्या टप्प्यात शंभर महिला लोकोपायलटची नेमणूक केली असून, त्यांचे प्रशिक्षणदेखील पूर्ण झाले आहे. सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करून अभियंता असलेल्या तरुणी आता मेट्रोचे सारथ्य करण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत..हिंजवडी ते शिवाजीनगर हा २३ किलोमीटर लांबीचा मेट्रोमार्ग सध्या प्रगतीपथावर आहे. सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर ‘टाटा समूहा’ने हाती घेतले असून, त्याच्या कार्यान्वयासाठी ‘पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल’ लिमिटेड या स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) कंपनीची स्थापना केली आहे. या कंपनीकडून मार्गिकेचे काम सुरू आहे. मात्र, मेट्रोच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी फ्रान्सच्या केओलिस कंपनीला दिली आहे..‘पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण’ (पीएमआरडीए), ‘पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड’ (पीआयटीसीएमआरएल) यांनी फ्रेंच कंपनीबरोबर पुढील दहा वर्षांसाठी करार केला आहे. या कंपनीने महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले असून, या प्रकल्पातील सर्व मेट्रो चालवण्याची जबाबदारी पूर्णपणे महिलांकडे सोपविली आहे. या लोकोपायलट महिलांच्या निवडीबरोबरच त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष प्रोटोकॉल तयार केले आहेत. कामाच्या ठिकाणापासून ते प्रवासापर्यंतच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही कंपनी घेणार आहे..मेट्रो चालवणार असल्याचा खूप आनंद होत आहे. ही मेट्रो सेवा लवकरच प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार असल्यामुळे प्रवाशांना घेऊन मेट्रो चालवण्यासाठी आम्ही खूप उत्सुक आहोत.- साक्षी भोसले, लोकोपायलट.Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...निया मेट्रो मार्गाचे सारथ्य महिला करणार आहेत. त्यामुळे महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले सर्वांत महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे पुणे मेट्रोची देशात वेगळी ओळख निर्माण होईल.- गार्गी ठाकूर, लोकोपायलट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.