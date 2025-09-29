पिंपरी-चिंचवड

Indrayani River Flood : इंद्रायणीच्या पुरात भाविकांनी वाचवले कुंडमाता मंदिराचे साहित्य

Flood Alert : इंद्रायणी नदीच्या पूरामुळे कुंडमळा येथील कुंडमाता मंदिरातील साहित्य भाविकांच्या मदतीने सुरक्षित ठिकाणी हलवले गेले.
Indrayani River Flood

Indrayani River Flood

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : मावळ तालुक्यात रात्रभर झालेल्या पावसामुळे इंद्रायणी नदीला पुन्हा पूर आला. दरम्यान, दर्शनाला आलेल्या भाविकांच्या सतर्कतेने कुंडमळा येथील कुंडमाता मंदिरातील साहित्य सुरक्षितस्थळी नेण्यात आले. त्यामुळे नुकसान टळले आहे.

Loading content, please wait...
water
Indrayani River
Maval Tahsil
Flood Damage News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com