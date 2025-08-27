Ganesh Festival 2025 : मावळातील ढोलपथकांचा राज्यभर ‘गजर’, वादक सज्ज; शहरवासीयांना पारंपरिक वाद्यांची भुरळ

पवनानगर : गणेशोत्सव आणि ढोल, लेझीम या पारंपरिक वाद्यांचे अतुट नाते आहे. मावळ तालुक्यातील शेकडो ढोल, लेझीम पथकांचा पुणे, मुंबई, ठाणे, डोंबिवली, पिंपरी, चिंचवडसह राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत नाद निनादत असतो. ढोल-ताशांसह अन्य पारंपरिक वाद्यांना शहरवासीयांना चांगलीच भुरळ घातली आहे..गावातील सण, समारंभ आणि यात्रा-जत्रेत वाजणारे ढोल, लेझीम आता आधुनिक साहित्याच्या वापरापर्यंत पोहचली आहे. मावळातील महागाव सावंतवाडी, शिवली, काले, दत्तवाडी, येळसे, कडधे गावांमधील ढोल-ताशा पथकांचा पुणे, मुंबई, गुजरातमध्ये तर काहींचा परदेशांतही आवाज घुमला आहे. एका मंडळामध्ये सुमारे ४० ते ५० कार्यकर्ते असतात. एका गावात दोन ते तीन ढोल-लेझीम पथके असून, भात लावणीचा हंगाम संपल्यानंतर मावळच्या डोंगर भागात उदर निर्वाहाचे अन्य साधन नसल्याने ही पथके हा तरुणांना रोजगार निर्माण करून देणारे साधन झाले आहे..नव्वदच्या दशकात ढोल, लेझीम पथकांना व्यावसायिक स्वरूप सुरू झाले. गावागावांतील यात्रा-जत्रेत ढोल, लेझीम स्पर्धांचा दणदणाट असायचा. काळाच्या ओघात या स्पर्धांना काही मर्यादा आल्या. मात्र, येथेच ढोल, लेझीम पथकांना व्यावसायिकीकरणाचे रूप आले. शहरातील गणेशोत्सव मंडळाकडून बिदागी घेऊन ही मंडळ स्वयंपूर्ण झाली. गावोगावी ढोल मंडळांची संख्या वाढली व वाढलेल्या या संघटनेतून अनेक ढोल, लेझीम मंडळे उभी राहिली. आता मावळच्या ढोल-ताशांचा दणदणाट राज्यात ऐकायला मिळतो. गणरायाच्या स्वागतापासून विसर्जनापर्यंत ढोल, लेझीम तसेच नवरात्र उत्सवातही पथकाची मागणी वाढत जाते..ढोल-ताशा वाद्याची सुरुवात अनेक पारंपरिक खेळ दाखवून गणेशाच्या आरतीने होते. जय मल्हारची भूमिका, अफजल खानाचा वध, कारगील युद्ध प्रसंग, झाडे लावा, व्यसन मुक्ती, मुली वाचवा हे सामाजिक संदेश खेळातून दिले जातात.गावातील सामाजिक कामांसाठी मदतढोल-ताशा पथक मंडळे सामाजिक कामांसाठी तयार होत. या मंडळांना जे मानधन मिळते, त्या मानधनाचा उपयोग गावातील मंदिरांचा जीर्णोद्धार, रस्ते, ग्रामपंचायतीसाठी करीत असतात.ढोल मंडाळांमुळे गावातील एकी राहण्याचे काम होते. ज्यांना शेती व्यवसायातून आर्थिक उत्पन्न कमी मिळते, त्यांना या काळात चांगला आर्थिक मोबदला मिळतो.- भानुदास बहिरट, अध्यक्ष,.श्रीकृष्ण तरुण मंडळ, सावंतवाडीपवनमावळ भागात ५० ते ६० मंडळे आहेत. काही गावांत दोन, तर काही गावांत दोनपेक्षा जास्त मंडळे आहेत. त्यामुळे सभासदांना चांगला आर्थिक मोबदला मिळतो.- नामदेव घरदाळे, अध्यक्ष, ॐ श्री भैरवनाथ तरुण मंडळ, काले मावळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.