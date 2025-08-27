पिंपरी-चिंचवड

Ganesh Festival 2025 : मावळातील ढोलपथकांचा राज्यभर ‘गजर’, वादक सज्ज; शहरवासीयांना पारंपरिक वाद्यांची भुरळ

Maval Dhol Tasha Pathak : मावळ तालुक्यातील ढोल-लेझीम पथकांनी पारंपरिक कलांना जागतिक व्यासपीठावर पोहचवले असून, अनेक तरुणांना या कलेतून रोजगाराचा मार्ग मिळाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पवनानगर : गणेशोत्सव आणि ढोल, लेझीम या पारंपरिक वाद्यांचे अतुट नाते आहे. मावळ तालुक्यातील शेकडो ढोल, लेझीम पथकांचा पुणे, मुंबई, ठाणे, डोंबिवली, पिंपरी, चिंचवडसह राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत नाद निनादत असतो. ढोल-ताशांसह अन्य पारंपरिक वाद्यांना शहरवासीयांना चांगलीच भुरळ घातली आहे.

Celebration
Maval Tahsil
Dhol Tasha
Ganesh Celebration

