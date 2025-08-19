ZP Schools : ‘नासा’ला जाणार २५ विद्यार्थी; ‘झेडपी’चा उपक्रम; पन्नास जणांची ‘इस्रो’साठी निवड

पुणे : जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील पंचवीस विद्यार्थ्यांना ‘नासा’ला जाण्याची संधी मिळाली. ५० विद्यार्थी हे ‘इस्रो’च्या भेटीसाठी जाणार आहेत. आंतरविद्यापीठ खगोलशास्त्र व खगोलभौतिकशास्त्र केंद्राकडून (आयुका) जिल्हा परिषदेला निकाल पाठवला आहे. त्यामध्ये शिरूर आणि खेड तालुक्यातील प्रत्येकी चार विद्यार्थ्यांचा समावेश असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली..यासाठी तीन टप्प्यांत चाचणी परीक्षा घेण्यात आली. त्यापैकी एक लेखी परीक्षा आणि दुसरी ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात आली. दुसऱ्या ऑनलाइन परीक्षेमधून १३ टक्के विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. आयुकामध्ये २३५ विद्यार्थ्यांच्या मुलाखतीझाल्या. त्यामधून अंतिम यादी तयार करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेकडून राबविण्यात येत असलेल्या या उपक्रमासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेसाठी ‘आयुका’ या संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली परीक्षेचा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला होता..‘नासा’ला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नावेसिद्धी मंजिरे (मोरडेवाडी, ता. आंबेगाव), रुद्र मोरडे (मोरडेवाडी, ता. आंबेगाव), भास्कर तावरे (सांगवी, ता. बारामती), सोहम टेंभरे (सांगवी, ता. बारामती), अदिती राऊत (धावडी, ता. भोर), अदिती पारथे (निगुडघर, ता. भोर), स्पृहा खेडेकर (शेलारमेमानवाडी, ता. दौंड), आयुष शेलार (गलांडवाडी, ता. दौंड), शंतनू कदम (लोणीकंद, हवेली), श्रावणी मगर (लोणीकंद, हवेली), मोहम्मद उमर शेख (शहा, ता. इंदापूर), साईराज पवार (आळेफाटा, ता. जुन्नर), वेदिका गुजर (भोसे, ता. खेड), सिद्धांत शेकडे (धानोरे, ता. खेड), हर्षवर्धन कोहिनकर (दोंदे, ता. खेड), संभवा राक्षे (थिगळस्थळ, ता. खेड), रुद्र राजगुरू (कान्हे, ता. खेड), दर्शन अडसोड (हिंजवडी, ता. मुळशी), आदित्य आहेर (माण, ता. मुळशी), शिवम बडदे (कोडीत, ता. पुरंदर), कस्तुरी मुसमाडे (कोरेगाव भीमा, ता. शिरूर), स्वरूप भागवत (वाबळेवाडी, ता. शिरूर), स्वरूप बऱ्हाते (पिंपरखेड, ता. शिरूर), शिवम जाधव (कोयाळी, ता. शिरूर), शुभ्रा रेणुसे (पाबे, ता. राजगड).विद्यार्थ्यांचे अर्ज - १६ हजार १२१पहिली परीक्षा दिलेले विद्यार्थी - १३ हजार ६७१दुसरी ऑनलाइन परीक्षा दिलेले विद्यार्थी - एक हजार ५४१मुलाखतीसाठी पात्र विद्यार्थी - २३५नासा, इस्रोला जाण्यासाठी पात्र विद्यार्थी - ७५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.