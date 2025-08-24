पिंपरी-चिंचवड

Ganesh Festival 2025 : धूप-अत्तराचा गंध, सोबतीला भक्तिभावाचा आनंद; गणेशोत्सवानिमित्त भाविकांकडून पूजा साहित्य संचाला विशेष मागणी

Ganesh Utsav 2025 : गणरायाच्या आगमनासाठी अवघे दोन दिवस उरले असताना पिंपरी परिसरात पूजासाहित्य, वस्त्र आणि सजावटीच्या वस्तू खरेदीसाठी बाजारात मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.
Updated on

पिंपरी : गणरायाच्या आगमनाला अवघे दोनच दिवस उरले आहेत. त्यामुळे घरोघरी गणपती बाप्पाच्या स्वागताची जय्यत सुरू आहे. गणरायाच्या मखराची सजावट, रोषणाई यासोबतच प्राणप्रतिष्ठा आणि त्यानंतरच्या नियमित पूजेसाठी साहित्य खरेदीची लगबग वाढली आहे. पूजा साहित्यामध्ये धूप, अत्तर, गंध, वस्त्र अशा अनेक वस्तूंचा समावेश असतो. या सर्व वस्तू घेणे सोपे जावे, यासाठी पूजा साहित्याचे खास संचही बाजारात आलेले आहेत.

