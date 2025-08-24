Ganesh Festival 2025 : धूप-अत्तराचा गंध, सोबतीला भक्तिभावाचा आनंद; गणेशोत्सवानिमित्त भाविकांकडून पूजा साहित्य संचाला विशेष मागणी

पिंपरी : गणरायाच्या आगमनाला अवघे दोनच दिवस उरले आहेत. त्यामुळे घरोघरी गणपती बाप्पाच्या स्वागताची जय्यत सुरू आहे. गणरायाच्या मखराची सजावट, रोषणाई यासोबतच प्राणप्रतिष्ठा आणि त्यानंतरच्या नियमित पूजेसाठी साहित्य खरेदीची लगबग वाढली आहे. पूजा साहित्यामध्ये धूप, अत्तर, गंध, वस्त्र अशा अनेक वस्तूंचा समावेश असतो. या सर्व वस्तू घेणे सोपे जावे, यासाठी पूजा साहित्याचे खास संचही बाजारात आलेले आहेत. .पूजा साहित्याचे संचगणपतीच्या पूजेसाठी नानाविविध साहित्याची आवश्यकता असते. या साठी उपलब्ध असलेल्या संचामध्ये प्राणप्रतिष्ठेसाठी आवश्यक सर्व साहित्याचा समावेश आहे. धूप, अत्तर, गंध, अक्षता, वस्त्र, जानवे, बुक्का, गंध, कापूर, गोमूत्र, गुलाबजल, मध, वस्त्र, फूलवाती, हळद, कुंकू अशा जवळपास २४ ते २५ वस्तू एकाच संचात मिळत असून या संचाची किंमत ३५० रुपयांपासून पुढे आहे..वस्त्र, आसनांमध्ये असंख्य प्रकारप्राणप्रतिष्ठा करताना गणेशाला जानवे, कापसाचे वस्त्र अर्पण करण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे वस्त्रमाळ घेण्याकडे नागरिकांचा कल असतो. मात्र, वेलवेट, सॅटिन आणि रेशमी कापडापासून बनवलेले भरजरी वस्त्रही सध्या बाजारात उपलब्ध झाली आहेत. सोनेरी रंगाची एम्ब्रॉयडरी केलेली, मणी आणि लेस लावलेली या वस्त्रांमध्ये अनेक रंगसंगती उपलब्ध आहेत. आपल्या गणेशमूर्तीच्या रंगानुसार आकारानुसार ही वस्त्रे घेण्याकडे ग्राहकांचा कल आहे. वस्त्रासोबतच गणपतीची स्थापना करण्यासाठी आवश्यक आसनामध्येही असंख्य प्रकार उपलब्ध आहेत. अगदी काही इंचाच्या आकारापासून ते दोन ते तीन चौरस फुटांपर्यंत ही वस्त्रे उपलब्ध आहेत..सुगंधी धूप व अत्तराला मागणीगणेशोत्सवासाठी विविध सुवासिक धूप, अगरबत्ती व अत्तरांची मोठ्या प्रमाणावर मागणी केली जात आहे. यामध्ये गणपतीच्या आवडत्या असणाऱ्या केवड्याच्या सुवासातील धूप, अत्तर व अगरबत्तीला मागणी आहे. याशिवाय गुलाब, मोगरा, पारिजातक, रातराणी, सोनचाफा यांच्या सुवासातील धूप व अगरबत्तीदेखील बाजारात उपलब्ध आहेत..हल्ली धावपळीच्या जीवनात गणेशोत्सवाच्या तयारीसाठी कमी वेळ मिळतो. अशा वेळी पूजा साहित्य एकाच ठिकाणी मिळते. ऐनवेळी होणारी ही धावपळ टाळण्यासाठी व वेळ वाचविण्यासाठी आम्ही पूजा साहित्याचे संच तयार केले आहेत.’- चैतन्य बाणारे, पूजा साहित्य विक्रेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.