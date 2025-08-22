पिंपरी-चिंचवड

Ganesh Festival 2025 : गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या १५० एसटी बसचे आरक्षण फुल्ल

ST Special Bus : गणपतीसाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांनी एसटी आरक्षणावर भर दिला असून पुणे विभागातील १५० गाड्यांचे आरक्षण फुल्ल झाले आहे.
Ganesh Festival 2025
Ganesh Festival 2025Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : गणेशोत्सवानिमित्त पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहर आणि परिसरातून कोकणात जाणाऱ्या कोकणवासीयांसाठी राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी)मार्फत विशेष बसची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
festival
Celebration
Ganeshotsav
Ganesh Fesitival

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com