Ironman Success Story: जिद्द, मेहनत अन् साथीचा विजय! वादळ, दुखापत आणि २२६ किमींचे आव्हान, पिंपरी-चिंचवडच्या कपूर दांपत्याने आयर्नमॅन जिंकत रचला इतिहास

पिंपरी: जर्मनीतील हॅम्बर्ग येथील आयर्नमॅन २०२६ स्पर्धा पिंपरी चिंचवडमधील योगिता आणि दिनेश कपूर या दांपत्याने खांद्याला खांदा लावून नुकतीच यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. अशी कामगिरी करणारे कपूर हे पिंपरी चिंचवडमधील पहिले दांपत्य ठरले असून, पिंपरी चिंचवड शहराचे नाव जागतिक क्रीडा नकाशावर कोरले गेले आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...जागतिक स्तरावर आयर्नमॅन स्पर्धा अत्यंत कठीण मानली जाते. या स्पर्धेत स्पर्धकांच्या सहनशक्तीची कसोटी लागते. या स्पर्धेमध्ये ३.८ किमी पोहणे, १८० किमी सायकलिंग आणि ४२.२ किमीची पूर्ण मॅरेथॉन धावण्याचा समावेश होतो. हे सर्व एकामागून एक, एका ठरावीक वेळेत पूर्ण करावे लागते. त्यामुळे कपूर दांपत्याला हे यश मिळविणे सोपे नव्हते. सायकलिंग करताना वादळी वाऱ्यामुळे योगिता सायकलवरून खाली पडल्या आणि त्यांच्या पायांना गंभीर दुखापत झाली. .अशा दुखापतीमुळे अनेकांनी स्पर्धा तिथेच सोडली असती. पण, योगिता यांनी वषार्नुवर्षांची कठोर मेहनत वाया जाऊ दिली नाही. कमालीची जिद्द आणि इच्छाशक्ती दाखवत त्यांनी वेदनांवर मात करण्याचा निर्णय घेतला. पती दिनेश हे देखील खंबीरपणे त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. त्यांनी योगिता यांना धीर दिला. त्यामुळे त्या पुन्हा सायकलवर बसू शकल्या. एकमेकांची साथ न सोडता दोघांनी निसर्गाच्या आव्हानांशी आणि थकव्याशी लढा दिला. तसेच एका खऱ्या ‘टीम’चे उत्तम उदाहरण जगासमोर ठेवले..Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.अतुट निष्ठेचे प्रतीककपूर दांपत्याने हे यश एका रात्रीत मिळविले नाही. वर्षानुवर्षे कठोर परिश्रम आणि समर्पणामधून त्यांनी स्पर्धेची अंतिम रेषा पार केली. त्यांचे अथक आणि शिस्तबद्ध प्रशिक्षणाचाही त्यामध्ये मोलाचा वाटा राहिला आहे. स्वतःचे व्यावसायिक आयुष्य आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळत कपूर दांपत्याने पहाटेचे पोहण्याचे सत्र, वीकेंडला शेकडो किलोमीटरचे सायकलिंग आणि धावण्याच्या सरावासाठी शेकडो तास खर्च केले. त्यांचा हा प्रवास, एकमेकांना दिलेली साथ, मानसिक बळ आणि तंदुरुस्तीप्रती असलेल्या अतूट निष्ठेचे प्रतीक ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.