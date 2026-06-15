पिंपरी-चिंचवड

Ironman Success Story: जिद्द, मेहनत अन् साथीचा विजय! वादळ, दुखापत आणि २२६ किमींचे आव्हान, पिंपरी-चिंचवडच्या कपूर दांपत्याने आयर्नमॅन जिंकत रचला इतिहास

Injured athlete completes Ironman after cycling accident: वादळ, दुखापत आणि २२६ किमींच्या प्रचंड आव्हानावर मात करत पिंपरी-चिंचवडच्या कपूर दांपत्याने हॅम्बर्ग आयर्नमॅन पूर्ण करून शहराचे नाव जागतिक क्रीडा नकाशावर कोरले
226 Kilometres of Endurance, One Incredible Story: Kapoor Couple Shines at Ironman 2026

226 Kilometres of Endurance, One Incredible Story: Kapoor Couple Shines at Ironman 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी: जर्मनीतील हॅम्बर्ग येथील आयर्नमॅन २०२६ स्पर्धा पिंपरी चिंचवडमधील योगिता आणि दिनेश कपूर या दांपत्याने खांद्याला खांदा लावून नुकतीच यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. अशी कामगिरी करणारे कपूर हे पिंपरी चिंचवडमधील पहिले दांपत्य ठरले असून, पिंपरी चिंचवड शहराचे नाव जागतिक क्रीडा नकाशावर कोरले गेले आहे.

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