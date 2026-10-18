Pune News: पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! हिंजवडीच्या लक्ष्मी चौकातील पुलाचा आराखडा तयार; निधीचा प्रश्न कायम

-पंकज खोलेपिंपरी: हिंजवडीतील लक्ष्मी चौकाची वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्रस्तावित दुमजली पुलाचा आराखडा तयार झाला. मात्र, सुमारे तीनशे कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी निधी कोणी द्यायचा, याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. सुरुवातीला एकमजली पूल प्रस्तावित होता. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार दुमजली पुलाचा आराखडा करण्यात आला आहे. आता निधीची तरतूद आणि उभारणीची जबाबदारी निश्चित होण्याची प्रतीक्षा आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...हिंजवडीतील राजीव गांधी माहिती तंत्रज्ञान अर्थात आयटी पार्कमध्ये ये-जा करणाऱ्या वाहनांचा लक्ष्मी चौकावर मोठा ताण आहे. सकाळी आणि सायंकाळी होणाऱ्या कोंडीमुळे आयटी कर्मचारी, स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. या चौकातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी सुरुवातीला एकमजली पुलाचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, त्यावेळी अजित पवार यांनी पूल दुमजली करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर त्यानुसार आराखडा तयार करण्यात आला..सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केला आहे. चौकात तीन दिशांनी येणाऱ्या रस्त्यांचा विचार करून ग्रेड सेपरेटर, वाय आकाराचा उड्डाणपूल आणि भूमिगत मार्गाचा समावेश करण्यात आला आहे. वाहतूक व्यवस्थेसाठी अभ्यासलेल्या चार पर्यायांपैकी एका पर्यायाची निवड करण्यात आली आहे. आराखड्यानुसार भूमकर चौकाकडून येणाऱ्या वाहनांना उड्डाणपुलावरून कासारसाई आणि हिंजवडी आयटी पार्कच्या दिशेने जाता येईल. .आयटी पार्ककडून भूमकर चौकाकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी भूमिगत मार्ग प्रस्तावित आहे. त्यामुळे चौकातील वेगवेगळ्या दिशांच्या वाहतुकीचा परस्परांना होणारा अडथळा कमी होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, आराखडा तयार झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय जबाबदारीचा प्रश्न पुढे आला आहे. संबंधित रस्ते विविध शासकीय यंत्रणांच्या अखत्यारीत असल्याने निधी कोणत्या विभागाने उपलब्ध करायचा आणि प्रत्यक्ष काम कोणत्या यंत्रणेने करायचे, हे निश्चित झालेले नाही. याचा अंतिम निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. त्यामुळे आराखड्याचे प्रत्यक्ष कामात रूपांतर होण्यासाठी या दोन्ही निर्णयांची आवश्यकता आहे..पुलाचा सविस्तर आराखडा तयार करून प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केला आहे. त्यानुसार पुढील निर्णय झाल्यानंतर कार्यवाही करण्यात येईल.- भरतकुमार बाविस्कर, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...भूसंपादन, पर्यायी मार्गांचेही आव्हानप्रकल्पासाठी डिसेंबरपर्यंत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करून आवश्यक जागा संबंधित विभागांच्या ताब्यात देण्याचे नियोजन आहे. बांधकामाच्या काळात लक्ष्मी चौकातील वाहतूक पर्यायी मार्गांवर वळवावी लागणार आहे. त्यामुळे त्या रस्त्यांची क्षमता आणि अतिरिक्त वाहतुकीचा ताण यांचा अभ्यास करून नियोजन करावे लागेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.