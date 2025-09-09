Hinjewadi News : हिंजवडी परिसरात खड्ड्यांनी चाळण, कायमस्वरूपी उपाययोजना आवश्यक; आयटीयन्सची मागणी

पिंपरी : पंधरवड्यापूर्वी झालेल्या पावसामुळे हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील रस्त्यांची पुन्हा चाळण झाली आहे. यापूर्वीची डागडुजी कुचकामी ठरल्याने सर्वत्र खड्डे दिसत आहेत. त्यामुळे कार्यालयात ये-जा करताना कसरत करावी लागत आहे, अशी तक्रार आयटी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. .गेल्या महिन्यात पावसाने उघडीप दिल्यानंतर हिंजवडी आयटी क्षेत्र परिसरातील रस्त्यांच्या डागडुजीचे काम ‘पीएमआरडीए’ने हाती घेतले होते. मात्र, त्यानंतर झालेल्या पावसाने कामाचा दर्जा उघड झाला आहे. अनेक ठिकाणचे डांबर वाहून गेल्याने दिसत आहेत. त्यामुळे वाळू आणि खडी रस्त्यावर आली आहे. यावरून दुचाकी वाहने घसरत आहेत..हिंजवडीतील राजीव गांधी आयटी पार्क व परिसरातील खड्डे, पावसाळ्यात येथे साठणारे पाणी त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी यामुळे येथील आयटी कर्मचाऱ्यांनी वारंवार तक्रार केल्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी येथील प्रश्न सोडविण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पीएमआरडीए, एमआयडीसी व इतर प्रशासकीय विभाग कामाला लागले. त्यानंतर रस्त्यांची दुरुस्तीही करण्यात आली. मात्र, केवळ खड्डे दुरुस्त करून उपयोग नाही तर रस्त्यावर येणाऱ्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी आवश्यक भुयारी नाले बांधणे गरजेचे असल्याची मागणी आयटी कर्मचारी व नागरिकांनी केली होती. मात्र, तसे न करता रस्त्यावरील खड्डे भरण्यात आले होते..‘पीएमआरडीए’कडून प्रतिक्रिया नाहीखराब खड्डे, रस्त्यावर पसरलेल्या चिखलामुळे नागरिकांची होणारी गैरसोय यावर समाजमाध्यमांवरून नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र, याबाबत प्रतिक्रिया घेण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’च्या अधिकाऱ्यांशी फोनव्दारे अनेकवेळा संपर्क साधण्यात आला. पण, त्यावर कोणताही प्रतिसाद आला नाही..गेल्या दोन महिन्यांत हिंजवडीतील रस्त्यांची दुरुस्ती केली जात आहे. नुकतेच करण्यात आलेले पॅचवर्क पावसामुळे वाहून गेले आहे. फेज-२ येथे दोहलर कंपनीजवळ उतार असल्याने टेकडीवरील पावसाचे पाणी रस्त्यावर साठते. परिणामी, रस्त्यावरील डांबरीकरण टिकत नाही. येथे कायमस्वरुपी उपाय होणे गरजेचे आहे.- आशुतोष पांडे, सदस्य, फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.