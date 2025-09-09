पिंपरी-चिंचवड

Hinjewadi News : हिंजवडी परिसरात खड्ड्यांनी चाळण, कायमस्वरूपी उपाययोजना आवश्यक; आयटीयन्सची मागणी

IT Park Issues : पावसामुळे हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील रस्त्यांची पुन्हा दुरवस्था झाली असून, खराब डागडुजीमुळे आयटी कर्मचाऱ्यांचा संताप वाढला आहे.
IT Park Issues

IT Park Issues

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : पंधरवड्यापूर्वी झालेल्या पावसामुळे हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील रस्त्यांची पुन्हा चाळण झाली आहे. यापूर्वीची डागडुजी कुचकामी ठरल्याने सर्वत्र खड्डे दिसत आहेत. त्यामुळे कार्यालयात ये-जा करताना कसरत करावी लागत आहे, अशी तक्रार आयटी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

Loading content, please wait...
it park
PMP bus breakdown
Chikhali road conditions
Municipal infrastructure issues
Hinjawadi traffic issues

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com