पिंपरी-चिंचवड

Pune Metro: हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोची धावपळ; १५ जुलैपूर्वी कामे पूर्ण करण्यासाठी कसरत, अपूर्ण कामांवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न?

PMRDA Metro project latest update and launch deadline: स्थानकांचे स्ट्रक्चरल काम पूर्ण, मात्र सोयीसुविधा अद्याप अपूर्ण; १५ जुलैपूर्वी पहिला टप्पा सुरू करण्याच्या प्रशासनाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह, कामगारांची धावपळ सुरूच
Pune Metro Stations in Final Sprint as Authorities Aim for July 15 Launch

Pune Metro Stations in Final Sprint as Authorities Aim for July 15 Launch

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सकाळ वृत्तसेवा
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-अविनाश ढगे

पिंपरी : कोणी रंगकाम करत होते, तर कोणी वेल्डिंग. कोणी क्रेनच्या साह्याने स्थानकांचे बाह्य सुशोभीकरण, तर कोणी जिन्याचे बांधकाम करत होते. यंत्राद्वारे कटिंग, वेल्डिंग, फिटिंगची कामे सुरू होती. यातून हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्यातील सहा ते १२ क्रमांकांच्या स्थानकांची कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत, यासाठी कामगारांचे कष्ट, कसरत आणि धावपळ दिसून आली.

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