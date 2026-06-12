Pune Metro: हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोची धावपळ; १५ जुलैपूर्वी कामे पूर्ण करण्यासाठी कसरत, अपूर्ण कामांवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न?

-अविनाश ढगेपिंपरी : कोणी रंगकाम करत होते, तर कोणी वेल्डिंग. कोणी क्रेनच्या साह्याने स्थानकांचे बाह्य सुशोभीकरण, तर कोणी जिन्याचे बांधकाम करत होते. यंत्राद्वारे कटिंग, वेल्डिंग, फिटिंगची कामे सुरू होती. यातून हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्यातील सहा ते १२ क्रमांकांच्या स्थानकांची कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत, यासाठी कामगारांचे कष्ट, कसरत आणि धावपळ दिसून आली..Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिकेतून पहिल्या टप्प्यात एकूण १२ स्थानकांदरम्यान मेट्रो धावणार आहे. यातील पहिल्या सहा स्थानकांच्या कामांची सद्यस्थिती दर्शविणारे ‘मेट्रो स्थानके यार्डातच’ असे वृत्त ‘सकाळ’ने गुरुवारी (ता. ११) प्रसिद्ध केले. यातून मेट्रो स्थानकांमधील अपूर्ण कामांची पोलखोल केली. उर्वरित सहा स्थानकांची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. फलाट बांधून तयार आहेत. .स्थानकांची बांधकामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र, त्यांतील सुविधांचा अद्याप पत्ताच नाही. मेट्रोचे काम अतिशय संथ गतीने होत असल्याने वारंवार मुदतवाढ द्यावी लागत आहे. मेट्रो सुरू होत नसल्याने नागरिकांकडून प्रशासनावर प्रचंड टीकाही होत आहे. तर, ‘‘१५ जुलैपर्यंत मेट्राेचा पहिला टप्पा सुरू होईल,’’ असा दावा प्रशासन करत आहे. त्यामुळे ही कामे पूर्ण करण्याचे आव्हान कामगारांसमोर आहे..कामे १५ दिवसांत पूर्ण करू; अधिकाऱ्यांचा दावा‘‘माण- हिंजवडी- शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या १२ स्थानकांची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. येत्या पंधरा दिवसांत ती पूर्ण करून १५ जुलैपर्यंत कार्यान्वित करणार,’’ असा दावा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) अधिकाऱ्यांनी केला आहे. ‘‘मेट्रोच्या बहुतांश स्थानकांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. ती पूर्ण झाल्यानंतर कमिशनर ऑफ मेट्रो रेल्वे सेफ्टी (सीएमआरएस) संस्थेचे पथक पाहणी करेल. त्यांच्या मंजुरीनंतर स्थानके सुरू केली जातील. स्थानकांचे ‘स्ट्रक्चरल’ काम पूर्ण झाले आहे. केवळ १० ते १५ टक्के कामेच राहिली आहेत. जून अखेरपर्यंत कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. याबाबत संबंधित ठेकेदाराला सक्त ताकीद दिली आहे,’’ असेही अधिकाऱ्याने सांगितले..Shirdi Railway Station: साईभक्तांसाठी मोठी खुशखबर! कुंभमेळ्यापूर्वी शिर्डी रेल्वे स्थानकाचा कायापालट हाेणार, ६० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी.स्थानकांवर ‘नो एंट्री’हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिकेच्या काही स्थानकांची कामे शेवटच्या टप्प्यात आहेत. काहींची कामे प्राथमिक अवस्थेत आहेत. दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही कामे पूर्ण झालेली नाहीत. प्रवासी वाहतूक सुरू करण्याचे पाच मुहूर्त टळले आहेत. त्याची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी ‘सकाळ’चे प्रतिनिधी गेले होते. याची कुणकुण संबंधितांना लागल्यानंतर सुरक्षारक्षक व स्थानक नियंत्रकांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर संदेश प्रसारित केला. त्यामध्ये ‘पत्रकार, वकील, फोटोग्राफर आणि माध्यम प्रतिनिधींना मेट्रो स्थानकात येण्यास मज्जाव करा,’ असा संदेश होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.