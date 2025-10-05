पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad News : लघु उद्योजकांच्या समस्या ‘अवजड’,एमआयडीसी, महापालिकेचे सुविधा पुरविण्याकडे दुर्लक्ष

MSME Problems : पिंपरी-चिंचवडच्या चिंचवड एमआयडीसीतील (D-2 ब्लॉक) भागामध्ये खड्डे, कचरा, तुंबलेले नाले आणि बेकायदा पार्किंगमुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (MSME) उद्योजक त्रस्त असूनही, एमआयडीसी आणि महापालिका मूलभूत सुविधा पुरवण्याकडे दुर्लक्ष करत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अमोल शित्रे

पिंपरी : उद्योगनगरी अशी ओळख असलेल्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांना अवजड समस्या भेडसावत आहेत. आधीच गुंतवणुक करून वाढत्या स्पर्धेचा सामना करणारे उद्योजक मूलभूत समस्यांअभावी त्रस्त झाले आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे त्यांना मूलभूत सुविधाही पुरविण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.

