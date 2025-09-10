पिंपरी-चिंचवड

Pimpri News : प्रशिक्षण, मानधनाच्या आमिषाने फसवणूक; फ्रेशर्स आयटीयन्सलाच केले जातेय टार्गेट, सर्रास पैसे उकळण्याचे प्रकार

आश्वासने देऊन हिंजवडीतील एका कंपनीने शेकडो आयटी अभियंत्यांना लाखो रुपयांना गंडा घातला.
IT Freshers Cheated

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी - आमच्याकडे इतके लाख रुपये भरा, तुम्हाला प्रशिक्षण मिळेल, मग नोकरीसुद्धा लावू, अशी आश्वासने देऊन हिंजवडीतील एका कंपनीने शेकडो आयटी अभियंत्यांना लाखो रुपयांना गंडा घातला. एका आयटी अभियंत्याने फिर्याद दाखल करण्याचे धाडस दाखविल्याने या प्रकाराला वाचा फुटली.

