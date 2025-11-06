Eknath Shinde : चाकणला उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची ग्वाही; लाडकी बहिण योजना बंद होणार नाही!

चाकण : चाकण ता. खेड येथे शिवसेनेचा पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांचा मेळावा होता. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाषण केले. या भाषणात त्यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर कडवट टीकेचे बाण सोडले. यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की,"शिवसेना काँग्रेसच्या दावणीला बांधण्याचे पाप झालं त्यावेळी एकनाथ शिंदेंनी उठाव केला. पन्नास आमदार एकनाथ शिंदे सोबत राहिले ही मोठी गोष्ट आहे. चाकण येथील वाहतूक कोंडी सोडली जाणार आहे. तळेगाव चाकण शिक्रापूर मार्गाला मान्यता दिलेली आहे. त्या मार्गाच्या कामाचे टेंडर सुरू आहे. सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्चाचे काम होणार आहे. माझी भूमिका ऑन द स्पॉट डिसिजन अशी आहे. शेतकऱ्याचा मुलगा मुख्यमंत्री झाला म्हणून मळमळ ,जळजळ आहे मी दिल्लीला गेलो तरी काहींना मळमळते.".यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाषणात सांगितले की ,"जगाच्या पाठीवर मी मुख्यमंत्री असा आहे. मी नेहमी कार्यकर्त्यांच्या गर्दीत असतो. त्यामुळे गर्दीत असताना कुणाला पत्रावर सही द्यायची असते .त्यावेळेस एखाद्या कार्यकर्त्याच्या पाठीवर ते पत्र मी धरतो आणि त्यावर सही करतो. म्हणून मी कार्यकर्त्यांच्या पाठीवर पत्रावर सही करणारा मुख्यमंत्री आहे." .Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेची शिवसेना कोल्हापुरात स्वबळावर लढणार का? कार्यकर्त्या बैठकीत काय झाला निर्णय.यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे ,माजी मंत्री, आमदार विजय बापू शिवतारे, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, जुन्नर चे आमदार शरद सोनवणे, खेड तालुक्यातील शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख भगवान पोखरकर, प्रकाश वाडेकर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य नितीन गोरे , खेड बाजार समितीचे सभापती विजय शिंदे,मनिषा गोरे ,नितीन पवार, धनंजय पठारे आदी व इतर कार्यकर्ते, महिला पदाधिकारी आदी उपस्थित होते. .यावेळी शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अतुल देशमुख यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत इतर कार्यकर्त्यांसह शिवसेनेत प्रवेश केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी अतुल देशमुख यांचे कौतुक केले व ते तालुक्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती ,नगरपरिषदा निवडणुकीत गेम चेंजर ठरतील व खेड तालुक्यात भगवा फडकेल असा विश्वास व्यक्त केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.