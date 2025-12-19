पिंपरी-चिंचवड

Ladki Bahin Yojana : आज पैसे येतील का?’—लाडकी बहीण योजनेतील विलंबामुळे महिलांमध्ये अस्वस्थता; डोळे ‘मोबाईल मेसेज’ कडे!

Installment Delay : लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत गेल्या काही महिन्यांचे हप्ते न मिळाल्याने अनेक महिला लाभार्थी अस्वस्थ झाल्या आहेत. हप्ता नेमका कधी जमा होणार, याबाबत शासनाकडून स्पष्ट भूमिकेची अपेक्षा महिलांकडून व्यक्त होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
चिंचवड : राज्यात गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात सुरू झालेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या खात्यांत काही महिने दीड हजार रुपये जमा झाले. गेल्या दोन ते तीन महिन्यांचे हप्ते मात्र जमा झाले नसल्याने अनेक महिला ‘मोबाईल मेसेज’ची वाट बघत आहेत. सुरुवातीला योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला.

