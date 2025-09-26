पिंपरी-चिंचवड

Chartholi News : चऱ्होलीत बिबट्याचा वावर, भीतीचे वातावरण; पिंजरा लावून पकडण्याची मागणी

Pune Leopard Alert : चऱ्होली बुद्रुक भागात बिबट्याचे बछडे आढळल्याने गावात भीतीचं वातावरण पसरलं असून, नागरिकांनी वन विभागाकडे तातडीने पिंजरा लावण्याची मागणी केली आहे.
Chartholi News

Chartholi News

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : चऱ्होली बुद्रुक परिसरातील राही कस्तुरी अपार्टमेंटच्या मागील बाजूच्या शेतात बुधवारी (ता. २५) बिबट्याचे दोन बछड्यांचा मुक्त वावर दिसून आला. बिबट्या दिसल्याने स्थानिकांमध्ये दहशत आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक रात्रीच्यावेळेस घराबाहेर पडायला घाबरत आहेत. वन विभागाने पिंजरा लावून बिबट्याला पकडण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.

