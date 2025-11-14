पिंपरी-चिंचवड

Hinjewadi Leopard : हिंजवडी आयटी पार्कच्या कुंपणावर बिबट्या; रहिवाशांमध्ये खळबळ!

Leopard Sighting : हिंजवडी आयटी पार्कपासून जवळ असलेल्या नेरे गावातील एक्झर्बिया हाउसिंग सोसायटी परिसरात मंगळवारी सकाळी सातच्या सुमारास बिबट्याचे दर्शन झाल्याने खळबळ उडाली.
"Leopard spotted roaming near Exurbia Housing Society, Nerre."

"Leopard spotted roaming near Exurbia Housing Society, Nerre."

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिंजवडी : सोसायटीच्या कुंपणाजवळील डोंगरालगत फिरणारा बिबट्या एका महिलेने मोबाईलमध्ये कैद केला. त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. रात्री-अपरात्री शिफ्ट आटोपून घरी परतणाऱ्या आयटी कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड दहशत निर्माण झाली आहे. एक्झर्बिया सोसायटी डोंगराला लागून असल्याने यापूर्वीही वारंवार बिबट्यासह वन्य प्राण्यांचा वावर आढळला आहे.

Loading content, please wait...
Leopard
Wildlife
Forest department
ganesh naik
Hinjewadi IT hub safety

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com