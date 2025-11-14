Hinjewadi Leopard : हिंजवडी आयटी पार्कच्या कुंपणावर बिबट्या; रहिवाशांमध्ये खळबळ!

हिंजवडी : सोसायटीच्या कुंपणाजवळील डोंगरालगत फिरणारा बिबट्या एका महिलेने मोबाईलमध्ये कैद केला. त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. रात्री-अपरात्री शिफ्ट आटोपून घरी परतणाऱ्या आयटी कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड दहशत निर्माण झाली आहे. एक्झर्बिया सोसायटी डोंगराला लागून असल्याने यापूर्वीही वारंवार बिबट्यासह वन्य प्राण्यांचा वावर आढळला आहे..तीन वर्षांपूर्वीही याच सोसायटीत दिवसाढवळ्या बिबट्या दिसला होता. बिबट्याचा वावर लक्षात आल्याने रहिवाशांनी वन विभागाकडे तातडीने पिंजरा लावण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वी नेरे, कासारसाई, कुसगाव पट्ट्यात सर्वाधिक ऊस शेती असल्याने अनेकदा बिबट्याचे दर्शन झाले आहे. त्याने कुत्री, शेळ्या व पाळीव जनावरांना आपले भक्ष्य केले आहे. एकदा नेरेत ऊसतोड सुरू असताना चार नवजात बछडी मजुरांना सापडली होती..Leopard in Gondia: बेटा सो जाओ नही तो बिबट आ जायेगा; तालुक्यात बिबट्याचा वाढता संचार पशुपालकांचे आर्थिक नुकसान.संघर्षाची भीतीबिबट्याचा वावर वाढल्याने परिसरात बिबट्या-मानव संघर्ष होण्याची भीती वर्तविली जात आहे. या बिबट्यांसाठी वन विभाग तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना करणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.बिबटे का दिसतात?दरवर्षी साधारणपणे नोव्हेंबर-डिसेंबरनंतर बिबट्यांचा वावर वाढतो. यंदाही तसे दिसून येत आहे. सध्या सर्वत्र ऊसतोड सुरू करण्यात आली आहे. बिबट्यांची नैसर्गिक निवासस्थाने नष्ट होत आहेत. त्यामुळे बिबटे मानवी वस्तीकडे येत आहेत..नेरेत शेती प्रमुख व्यवसाय आहे. एकदा-दोनदा नव्हे; तर बिबट्या आणि त्याचे बछडे वारंवार आढळले आहेत. त्यामुळे वनखात्याने योग्य ती खबरदारी घेऊन उपाययोजना कराव्यात.- सचिन जाधव, माजी सरपंच, नेरेसध्या ऊसतोडीचा हंगाम सुरू आहे. अधिवास नष्ट होत असल्याने बिबटे मानवी वस्तीत शिरकाव करत आहेत. उघड्यावर उरलेले अन्न, खरकटे सर्रास टाकले जाते. त्यासाठी भटकी कुत्री जमतात. बिबट्यांचे हे खाद्य असल्याने बिबटे मानवी वस्तीत येतात. आम्ही उपाययोजना केल्या आहेत. जनजागृती केली जात आहे. नागरिकांनी रात्री-अपरात्री बाहेर पडताना काळजी घ्यावी.- रावसाहेब राठोड, वनरक्षक, कासारसाई वन परिक्षेत्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.