Tribal Farmers: आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! वनपट्ट्यांसह सातबारा देणार; भटक्या कुटुंबांना मिळणार घरे

पिंपरी: आदिवासी शेतकऱ्यांना वनहक्क वाटप केले जातील. वनपट्टा मिळालेल्यांना सातबारा वाटप होईल. ज्यांना सातबारा मिळाला नाही त्यांच्यासाठी योजना आखली आहे. तसेच, भटक्या जमातीतील कुटुंबांना हक्काची घरे देण्याची योजना सरकारने आणली आहे, अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.गणेशोत्सवानिमित्त त्यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या निवासस्थानी भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आज वाढदिवस आहे. गणेशोत्सवही सुरू आहे. पंतप्रधानांनी देशातील जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा आणि विकसित भारताचा संकल्प केला आहे. आजपासून १८ ऑक्टोबरपर्यंत आम्ही सेवा संकल्प अभियान सुरू केले आहे. .राज्य शासनाकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अभियानाची जबाबदारी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे आणि माझ्यावर सोपवली आहे. कल्याणकारी योजना ज्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या नाहीत त्या आदिवासी, मागासवर्गीय, गरिबांना लाभ मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.’’.Indian Army Success Story: १३ वेळा अपयश, पण जिद्द कायम! १४व्या प्रयत्नात अनिकेत झाला भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट, अपयशाला हरवत यशाला गवसणीचा प्रेरणादायी प्रवास.मंत्री बावनकुळे म्हणालेग्रीड तयार करून शेतीसाठीचे पाणंद रस्ते जोडणारमोजणी, रस्ते खुले करणे, मजबुतीकरण आदी कामे एका महिन्यातकुठेही कायमचे निवासस्थान नसलेल्या, उपजीविकेसाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सतत फिरणाऱ्या भटक्या समुदायातील कुटुंबांसाठी योजना, ५३ भटक्या विमुक्त जातींना याचा लाभया समुदायातील पारधी जमातीतील कुटुंबांना ते कुठे राहतात याची माहिती घेऊन घरे देणारएक जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जागेवर राहणाऱ्यांची जागा सेवा संकल्प अभियानानुसार कायम करून पट्टे वाटप योजना राबविणारआदिवासी शेतकऱ्यांना जमिनीचा मालकी हक्क मिळणार, बांधकामासाठी निधीसह तपशील ठरणार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.