पिंपरी-चिंचवड

Maratha Morcha : हजारो वाहनांसह मराठा आंदोलकांचे वादळ मुंबईकडे

हजारो वाहनांसह मराठा आंदोलकांचे वादळ गुरुवारी (ता. २८) मुंबईकडे रवाना होताना दिसत आहे.
maratha morcha
maratha morchasakal
गणेश बोरुडे
Updated on

तळेगाव स्टेशन - हजारो वाहनांसह मराठा आंदोलकांचे वादळ गुरुवारी (ता. २८) मुंबईकडे रवाना होताना दिसत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह मुंबईकडे जाणा-या मराठा आंदोलकांच्या हजारो वाहनांच्या ताफ्यांनी चाकण-तळेगाव महामार्ग गुरुवारी (ता. २८) ओसंडून वाहीला. आंदोलकांच्या वाहनांवर लावलेल्या झेंड्यांमुळे तळेगाव-चाकण महामार्ग भगवामय झाला आहे.

Mumbai
Maratha Reservation
vehicles
maratha Agitation
Protest
Talegaon Station

