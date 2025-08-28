Maratha Morcha : हजारो वाहनांसह मराठा आंदोलकांचे वादळ मुंबईकडे

तळेगाव स्टेशन - हजारो वाहनांसह मराठा आंदोलकांचे वादळ गुरुवारी (ता. २८) मुंबईकडे रवाना होताना दिसत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह मुंबईकडे जाणा-या मराठा आंदोलकांच्या हजारो वाहनांच्या ताफ्यांनी चाकण-तळेगाव महामार्ग गुरुवारी (ता. २८) ओसंडून वाहीला. आंदोलकांच्या वाहनांवर लावलेल्या झेंड्यांमुळे तळेगाव-चाकण महामार्ग भगवामय झाला आहे..मुंबईकडे जाणा-या मराठा आंदोलकांच्या ताफ्याच्या पार्श्वभूमीवर तळेगाव-चाकण महामार्गाला पोलिस छावणीचे स्वरुप आले आहे. जोडरस्त्यांच्या ठिकाणी सकाळपासूनच पोलिस तैनात करण्यात आले आहेत. चाकण-तळेगाव राष्ट्रीय महामार्गावर मराठा मोर्चेक-यांच्या वाहनांची सकाळपासूनच मुंबईच्या दिशेने लागलेली रीघ सायंकाळपर्यंत वाढत गेली..चाकण बाजूने तळेगावपर्यत फक्त एकेरी वाहतूक चालू आहे. मराठा आंदोलकांची रस्त्यावरील इतर वाहतूक अन्य पर्यायी मार्गांनी वळविण्यात आल्याने कुठेही वाहतूक कोंडी झालेली दिसली नाही. मराठा आंदोलकांची वाहने शिस्तीत मार्गक्रमण करत आहेत.महाळुंगे, खालूंबरे, देहूफाटा, इंदोरी, माळवाडी तळेगाव दाभाडे, वडगाव फाटा येथे स्थायिक सकल मराठा समाजाच्या वतीने मुंबईकडे जाणा-या आंदोलनकर्त्यांसाठी पाणी बॉटल, चहा, नाष्टा आणि जेवणाची सोय करण्यात आली आहे..मनोहरनगर येथे किरण काकडे यांच्या वतीने मराठा आंदोलकांना दिवसभरात ३० हजार पाणी बॉटल, चहा, बिस्किटांचे वाटप करण्यात येत आहे. ब-याच आंदोलकांनी भंडारा डोंगर पायथ्यालगत तसेच रस्त्याकडेला वाहने लावून सोबत आणलेल्या मिरची भाकरीचा आस्वाद घेत, शिध्यापासून जेवण बनवत आपली भुक भागवली.तळेगाव स्टेशन येथील मराठा क्रांती चौकात तळेगाव दाभाडे येथील सकल मराठा समाजाच्या वतीने मनोज जरांगे पाटील यांच्या स्वागताची जोरदार तयारी करण्यात आली आहे. क्रेनच्या सहाय्याने मोठा हार लटकून ठेवण्यात आला आहे. आंदोलकांना १० हजार पाणी बॉटल वाटप करण्यात आले..क्षणचित्रे :● वाहतूक पर्यायी मार्गांनी वळविण्यात आल्याने चाकण-तळेगाव महामार्गावर दिवसभर फक्त मराठा आंदोलकांच्या वाहनांची एकेरी वाहतूक सुरु.● ठिकठिकाणी मनोज जरांगे पाटील यांच्या स्वागतासाठी हार,फुले,भगव्या झेंडयांसह जंगी तयारी.● एकेरी वाहतुकीमुळे मराठा आंदोलकांची हजारो छोटी, मोठी वाहने, ट्रॅक्टर मुंबईकडे मार्गस्थ.● मराठा आंदोलकांच्या हजारो वाहने शिस्तीत मार्गक्रमण करत असल्याने कुठेही वाहतूक कोंडी जाणवली नाही.● मराठा आंदोलकांची ठिकठिकाणी पाणी बॉटल, चहा, नाष्टा,जेवणाची सोय करण्यात आली आहे.● मराठा आंदोलकांनी सोबत आणलेल्या मिरची भाकरीचा आस्वाद घेत,शिध्यापासून जेवण बनवून भागवली भुक.● निर्धारित वेळेपेक्षा मनोज जरांगे पाटील यांचा ताफ्यास उशीर झाल्याने ठिकठिकाणी स्वागतासाठी थांबलेल्या स्थानिक मराठा तरुणांनी धरला शिवगीतांवर ठेका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.