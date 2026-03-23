Dog Attack: मेदनकरवाडीत कुत्र्यांच्या हल्ल्यात महिला जखमी; खेड तालुक्यातील घटना, पिंपरीतील वायसीएम रुग्णालयात उपचार सुरू!

चाकण : मेदनकरवाडी (ता. खेड) येथे रविवारी (ता. २२) सकाळी सहाच्या सुमारास कामावर जाणाऱ्या ३५ वर्षीय महिला कामगारावर कुत्र्यांच्या टोळक्याने भीषण हल्ला केला. या हल्ल्यात महिला गंभीर जखमी झाली असून, त्यांच्यावर पिंपरीतील वायसीएम रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..सकाळी सहाच्या सुमारास संबंधित महिला घरातून कंपनीकडे निघाल्या होत्या. रस्त्यात कुत्र्यांच्या टोळक्याने त्यांना गाठून हात, पाय आणि डोक्यावर गंभीर चावा घेतला. हा प्रकार एका ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याने पाहिल्यानंतर नागरिक मदतीला धावले, ज्यामुळे महिलेचे प्राण वाचले. मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाल्याने महिलेला तातडीने चाकण ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सचिन कांबळे यांनी सांगितले की, "संबंधित महिलेला गंभीर जखमा झाल्या असून त्या प्रचंड धक्क्यात होत्या. प्राथमिक उपचार करून त्यांना पुढील उपचारांसाठी वायसीएम रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे." या घटनेमुळे मेदनकरवाडी परिसरात नागरिकांमध्ये दहशत पसरली असून भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी होत आहे. .दरम्यान, पुणे-नाशिक महामार्गावरील चाकण येथील आंबेठाण चौकाजवळ काही दिवसांपूर्वी मध्यरात्रीच्या सुमारास भटक्या कुत्र्यांच्या टोळक्याने केलेल्या हल्ल्यात शोभा विजय वाघमारे यांचा मृत्यू झाला होता. सीसीटीव्हीमुळे कुत्र्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानंतर सर्वत्र भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.