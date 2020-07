पोटच्या मुलाला रागावणं आईला पडलं महागात; कुटुंबीयांनी आईला दिली अशी वाईट वागणूक

पिंपरी : मस्ती करीत असताना मुलाला रागविणे आईला चांगलेच महागात पडले. मुलाला रागविल्याच्या कारणावरून सासरच्या मंडळींनी विवाहितेला शिवीगाळ करीत बेदम मारहाण केली. ही घटना चिंचवड येथे घडली. याप्रकरणी 27 वर्षीय विवाहितेने फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पती, सासू व दीरावर गुन्हा दाखल झाला आहे. फिर्यादी व आरोपी चिंचवडगावातील तालेरा रोड येथे राहायला आहेत. रविवारी (ता. 5) रात्री अकराच्या सुमारास फिर्यादीचा छोटा मुलगा घरात मस्ती करीत असल्याने फिर्यादी मुलाला रागविल्या. हा राग मनात धरून आरोपींनी फिर्यादीला शिवीगाळ करीत लाथाबुक्क्या व काठीने मारहाण केली. पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा फिर्यादीचीच चुकी आहे, असे म्हणत चारित्र्यावर संशय घेत पती, सासू व दीराने विवाहितेला पुन्हा मारहाण केली. दरम्यान, फिर्यादी घरातून बाहेर जाऊ लागल्या असता दीराने त्यांना ढकलून दिल्याने त्या जमिनीवर पडल्या. चिंचवड पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.

